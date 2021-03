Rimini amara per la Lpm Bam Mondovì. Nella finale contro il Cbf Balducci Hr Macerata, giocata all'Rds Stadium della cittadina romagnola, le Pumine sono state superate per 3-0. Una sconfitta pesante e meritata per la Lpm, che dopo aver perso in modo piuttosto rocambolesco il primo set, non ha saputo reagire in modo adeguato. Lacrime e tanta delusione a fine gara per le Pumine. Ecco la dura analisi del match da parte della palleggiatrice Francesca Scola: