Finale di Coppa Italia A2/F: Provaci ancora Puma! E’ il giorno di Lpm Bam Mondovì-Cbf Macerata!

Finale di Coppa Italia atto 3°! Oggi è il grande giorno, quello della Finalissima di Coppa Italia “Frecciarossa” di serie A2 tra la Lpm Bam Mondovì ed il Cbf Balducci Macerata. Teatro dell’evento l’Rds Stadium di Rimini, mestamente privo di tifosi a causa delle restrizioni anti Covid- 19. Le due formazioni scenderanno in campo alle 14:30 e la gara sarà trasmessa in diretta (in chiaro) sul sito Sportmediaset.it e sulla pagina facebook di Sportmediaset.

Una sfida nella sfida quella del Puma, che altre due volte ha già raggiunto l’ultimo atto della Coppa Italia, per poi tornare a casa a mani vuote. San Giovanni in Marignano prima e Sassuolo poi, sono due esperienze di certo entusiasmanti, ma che allo stesso tempo hanno finito per lasciare una grossa dose di amaro in bocca in casa Puma. Soprattutto la finale di due stagioni fa vissuta a Verona, con avversaria la Canovi Sassuolo, ha rappresentato una delle delusioni sportive più cocenti per la Lpm.

Una delusione che solo una vittoria potrà, se non cancellare, quanto meno finire per edulcorare i ricordi delle precedenti occasioni sciupate. Guadagnarsi il diritto a giocare tre finali in quattro stagioni è già un incredibile risultato, qualcosa di impensabile, ma a questo punto non basta. Serve qualcosa in più. Vincere a tutti i costi? No! Non parliamo di questo! La squadra attuale non merita un carico di simili responsabilità e poi lo sport insegna che ogni gara è una storia a se e che i precedenti valgono solo per le statistiche o per annotare gli annali sportivi. In campo, invece, ci vanno le ragazze di due squadre.

Giocatrici che hanno tutte il sogno di poter alzare quell’ambito trofeo luccicante. L’unica cosa che si può chiedere a chi scenderà in campo, dunque, è solo quello di dare il massimo, dall’inizio alla fine della partita, fino a quando l’ultimo punto non sarà conquistato. Ed è quello che si può chiedere alle Pumine che oggi affronteranno il Cbf Macerata: gettare il cuore oltre l’ostacolo, giocare con intensità e rabbia agonistica. Insomma di mettercela tutta! Fattore che è nel "dna" della questa squadra di coach Delmati. Essere “Squadra”, nel bene e nel male! E poi che sarà sarà…