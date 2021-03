Mondovì: Il plauso dell’assessore Luca Robaldo: “Alle Pumine e ad Adele Roatta va l’apprezzamento di tutta la città”

Dopo la sconfitta subita dalla Lpm Bam Mondovì nella finale di Coppa Italia di Rimini, con avversario il Macerata, l’assessore allo sport del comune di Mondovì, Luca Robaldo, ha voluto esprimere un messaggio di ringraziamento per le "Pumine" e per la mezzofondista Adele Roatta. Ecco il commento di Robaldo al termine della gara del Puma:

“È stata una partita intensa.” – ha affermato l’Assessore della cittadina monregalese – “Accanto al rammarico c'è l'apprezzamento, di tutta la città, per un gruppo di atlete che ha raggiunto una finale in un anno complicato, soprattutto per il mondo dello sport. Oltre che a loro, l'apprezzamento va a Adele Roatta che non finisce mai di regalare successi alla "nostra" atletica. Nella settimana che si conclude, quella che ha visto la celebrazione della "Giornata Internazionale della Donna", da Mondovì arriva un messaggio importante, dedicato alle tante donne che fanno grande lo sport.