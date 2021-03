Sci nordico: Gautero e Carollo vincono l'oro nella sprint dei campionati italiani allievi

Giornata molto positiva quella di sabato 13 marzo per il Comitato FISI Alpi Occidentali nei Campionati Italiani Under 16 in corso di svolgimento a Tarvisio.

Dopo le due medaglie d’argento conquistate venerdì nell’Individuale in classico, Carlotta Gautero e Michele Carollo, entrambi biatleti dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, hanno vinto la medaglia d’oro nella Sprint in tecnica libera. Entrambi si sono imposti dopo aver già vinto la qualificazione mattutina.

Gautero ha conquistato il successo davanti a tre friulane: Aurora Baron (Aldo Moro), Giorgia Romanin (Edelweiss) e Desiree Ribbi (Camosci Sappada). Eliminate in semifinale altre due atlete dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, Fabiola Miraglio Mellano ed Aurora Giraudo, rispettivamente undicesima e dodicesima. Out ai quarti di finale Beatrice Laurent (Sci Nordico Pragelato), classificatasi sedicesima. Fuori in qualificazione le altre atlete AOC al via: Arina Radu (Sci Nordico Pragelato) 32ª, Carola Quaranta (Entracque Alpi Marittime) 43ª e Laura Licheri (Busca) 74ª.

Anche Carollo ha vinto davanti ad un atleta del Comitato Fisi FVG, Federico Flora (Timau Cleulis). Terza piazza per il lombardo Nicholas Rocca (Sporting Livigno), che si è messo alle spalle altri due atleti delle Alpi Centrali, Alfredo Gaglia e Simone Negrini. Fuori ad un soffio dalla finale Paolo Barale (Entracque Alpi Marittime), giunto settimo. Altri tre piemontesi sono stati eliminati ai quarti: Edoardo Forneris (Entracque) 14°, Alberto Rigaudo (Entracque) 18° ed Alessio Romano (Ski Avis Borgo Libertas) 24°. Eliminato in qualificazione l’altro piemontese al via, Gabriele Laurenti (Prali Val Germanasca).

A Tarvisio si sta svolgendo anche la tappa della Coppa Italia Gamma. Nella Sprint in tecnica libera grande prestazione di Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime), giunta quarta assoluta alle spalle di Greta Laurent (Fiamme Gialle), Ilaria Debertolis (Fiamme Oro) e Federica Cassol (Centro Sportivo Esercito). La 2000 di Robilante è giunta anche seconda nella classifica Under 23. Nella stessa gara 16ª piazza per Maddalena Somà (Valle Pesio) eliminata in qualificazione. Per lei anche la 14ª posizione Under 23.

Nella gara maschile, vinta da Michael Hellweger (Fiamme Oro) davanti a Davide Graz (Fiamme Gialle) e a Simone Mocellini (Fiamme Gialle), eliminati ai quarti di finale quattro dei cinque piemontesi al via. Daniele Serra (Centro Sportivo Esercito) ha chiuso 15°, Lorenzo Romano (Carabinieri) 21°, Alberto Piasco (Valle Stura) 24° e Samuele Giraudo (Valle Stura) 26°. Fuori in qualificazione Filippo Tranchero (Valle Pesio), giunto 33°. Nella classifica Under 23 è 15° Alberto Piasco, 17° Samuele Giraudo e 23° Filippo Tranchero.