Dal Comune di Saluzzo 25mila euro per puntare sull’accoglienza dei braccianti nelle aziende

Torna, dopo “la buona risposta dello scorso anno”, come l’ha definita l’assessore alle Attività produttive Francesca Neberti, il bando del Comune di Saluzzo con i contributi alle aziende agricole destinati all’alloggiamento temporaneo dei braccianti stagionali.

Una misura di sostegno che l’Amministrazione cittadina del sindaco Mauro Calderoni intende replicare, e che è stata presentata poco fa in Municipio, alla presenza anche del prosindaco di Castellar, Eros Demarchi, e dei rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura.

Il bando si muoverà nel solco tracciato lo scorso anno. Mercoledì approderà ai tavoli della Giunta comunale, per la ratifica e la successiva pubblicazione. “La pubblicazione – ha spiegato la Neberti – avverrà in anticipo rispetto al 2020, per essere pronti per la stagione dei piccoli frutti, che inizia intorno a maggio. L’anno scorso invece eravamo giunti a stagione già iniziata”.

25mila euro il plafond comunale destinato alle aziende: copriranno tutta quella serie di interventi fatti per l’accoglienza in azienda. Opere edilizie, locazione, installazione oppure ancora acquisto di container, affitto di unità abitative all’interno di fabbricati presenti sul territorio. Oppure ancora per le spese legate a pratiche comunali.

La cifra messa a bilancio è la stessa dello scorso anno.

Così come uguale sarà la suddivisione dei contributi: 400 euro per la locazione di container, 300 euro per opere edilizie o acquisto di container, 250 per le spese legate a pratiche.

“La risposta data dalle aziende nel 2020 è stata importante – ha aggiunto la Neberti – perché abbiamo garantito un'ottantina di posti letto in più rispetto agli anni passati”.

Le aziende, lo scorso anno, hanno preferito la soluzione dell’acquisto di container, “segno di un’accoglienza che si è strutturata, sul territorio, anche per gli anni a venire”.

La speranza del Comune è che, partendo in anticipo (il bando avrà scadenza il 30 giugno), “la risposta sia ancora più positiva”.

Rientreranno nel bando soltanto le spese dell’anno 2021. I contributi comunali, “particolare non di poco conto – come ha rimarcato il prosindaco Demarchi – potranno essere sommati a ulteriori contributi, magari elargiti dalla Regione”.

La Coldiretti, per bocca del suo direttore Fabiano Porcu, ha ringraziato il Comune di Saluzzo per “il consueto interessamento. Apprendiamo con molto favore questa notizia.

Dal canto nostro, l’anno scorso, abbiamo messo in piedi, a latere, un’ulteriore azione, con il sostegno della Camera di Commercio, per l’alloggiamento di ulteriori 51 persone nelle aziende, che hanno acquistato o noleggiato container.

Penso che quest’anno la situazione sia leggermente migliore: rispetto agli anni passati, l’acquisto di struttura da parte delle aziende ha aumentato ancora di più la percentuale di lavoratori alloggiati nelle imprese. Un dato che l’anno scorso ha sfiorato il 90%.

Continueremo nella nostra azione di sensibilizzazione delle aziende, che hanno comunque una storia di accoglienza abbastanza lunga.

Siamo comunque molto contenti di questa notizia. Continueremo in questa direzione: Saluzzo non merita la cattiva pubblicità che alcune persone hanno fatto in passato”.

Una tesi rimarcata da Mario Dotto: “Anche quest’anno abbiamo ripresentato un progetto con la collaborazione della Camera di Commercio. Speriamo di dare una strutturazione sempre più stabile, visto che dopo anni e anni l’azione di sensibilizzazione inzia a pagare. Le aziende ora sono aperte a intervenire in tal senso”.

Confagricoltura, con Marco Bruna, ha invece definito “lodevole l’iniziativa del Comune, che ha già fatto la sua parte l’anno scorso, provando a coinvolgere anche altre realtà comunali del territorio della frutta.

Noi – ha detto – da qualche anno sensibilizziamo le aziende alla sistemazione in loco.

A maggior ragione, questo aiuto e questa apertura fatta in tempo crea sicuramente ottimi presupposti.

Molti si sono già organizzati, molti hanno già acquistato container, ma sappiamo che le aziende in agricoltura, in questa zona, sono in continua evoluzione. L’apertura di un bando, correlato magari ad un bando regionale dove forse sia compreso l’acquisto di unità, potrebbe generare fortissima possibilità”.

Il bando ha quindi diversi campi d’azione. Le aziende, lo scorso anno, hanno prediletto l’acquisto di container. Ma il contributo va a coprire anche eventuali opere di messa in sicurezza su immobili che già si trovano in azienda, e che possono essere utilizzati.

“Sullo sfondo rimane comunque il risultato di 80 nuovi posti letto realizzati. – ha rimarcato l’assessore Neberti – Lo scorso anno c’è stato anche il bando regionale, forse il nostro è andato leggermente meglio perché a differenza di quello della Regione dava anche la possibilità di acquisto.

In questo modo, i costi delle aziende vanno a sostenere una strutturazione dell’accoglienza”.

Sui 25mila euro stanziati lo scorso anno, il Comune ne ha elargiti 13mila: sono state 13 infatti le aziende che hanno partecipato al bando.

“E quest’anno – chioserà il sindaco Calderoni – rilanciamo con convinzione una misura servita a creare sul territorio 80 posti letto ex novo. Replichiamo con un certo anticipo per cercare di stimolare un’ancora maggiore partecipazione.

Chiediamo l’aiuto di tutti per trasmettere il messaggio sin da subito, a tutte le aziende.

Il nostro è l’estremo tentativo, ultimo in ordine cronologico, per cercare di far crescere la consapevolezza rispetto ad un fenomeno inevitabile, nonostante il Covid: anche nel 2020, dai primi dati, possiamo dire che l’apporto della manodopera straniera alla frutticoltura saluzzese è stato ampiamente prevalente.

Nonostante la proposta di far lavorare i percettori di reddito di cittadinanza, nonostante l’aspettativa degli studenti, rimane nettamente prevalente la manodopera straniera in questo territorio.

Soltanto chi vuole strumentalizzare politicamente può far finta che non sia così. Ce lo dice la demografia: abbiamo molte aziende, in crescita prepotente, un territorio anziano e c’è bisogno di un contributo esterno. È sempre stato così, sin dagli albori”.