Augusto Griseri (Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo) è il nuovo Presidente del Comitato Provinciale FIDAL Cuneo

Sabato 13 marzo è stato l’election day per la Fidal Cuneo che ha rinnovato la presidenza e il consiglio. Il nuovo presidente provinciale del comitato è Augusto Griseri, unico candidato alla tornata elettorale nel ruolo di presidente e succede a Lorenzo Colombero, alla guida per un solo mandato.

Le elezioni si sono tenute presso la sala riunioni della sede di Via Stoppani a Cuneo, nel pieno rispetto della normativa anti-covid con una partecipazione limitata complice l’esito scontato dello spoglio e la vigilia di “zona rossa”.

Griseri, originario di Frabosa Sottana e residente a Cuneo, è tecnico e consigliere dell’ASD Atletica Mondovì del settore mezzofondo e ha ricoperto negli ultimi quattro anni il ruolo di fiduciario tecnico provinciale e prima ancora ancora quello di consigliere. Con lui, è stato eletto anche il nuovo consiglio che sarà composto da Fabrizio Brero, Roberto Carpinello, Paolo Aimar, Nicoletta Testa e Giacomo Giolitti, mentre il responsabile della struttura tecnica sarà con ogni probabilità Fabio Milano dell’ Atletica Roata Chiusani: la nomina è attesa nei prossimi giorni.

Queste le prime parole del neo presidente: “Mi sono candidato perché ho a cuore il bene di questo sport che tante soddisfazioni ha regalato negli anni ad una Provincia come quella di Cuneo seconda solo a Torino per numero di società, e che tanti campioni ha saputo dare al movimento dell’atletica italiana. Le figure individuate per comporre la squadra sono persone conosciute, stimate e molto preparate: abbiamo come obiettivo quello di curare al meglio le esigenze di tutti i settori (stadia, non stadia, montagna, trail) e saremo attenti alle esigenze delle varie società e degli atleti. Ci sentiamo pronti e motivati per iniziare a lavorare fin da ora”.

L’elezione di Griseri alla massima carica federale della Provincia, segue quella di Michela Sibilla che a fine gennaio è stata eletta nel Consiglio Regionale della Fidal. Un ulteriore attestato di stima da parte del movimento nei confronti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo e una soddisfazione per i dirigenti monregalesi per i ruoli chiave ricoperti da propri tesserati.