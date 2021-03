Festa del Cross: Atletica Saluzzo campione d'Italia

Il Piemonte conferma la propria tradizione nella corsa campestre: successo nella classifica di società femminile per l’Atletica Saluzzo e secondo e terzo posto nelle allieve con CUS Torino e Atl. Stronese- Nuova Nordaffari.

DONNE. L’Atletica Saluzzo torna dunque sul gradino più alto del podio nella classifica femminile assoluta dopo il successo del 2018 nella classifica combinata. L’etiope Addisalem Belay Tegen, seconda nella classifica del CdS, trascina così le compagne alla vittoria di squadra: Mina El Kannoussi 14ma, Arianna Dentis 22ma e Angelica Ribero 56 completano il risultato del team vincitore.

Nella classifica assoluta per il Piemonte anche il GS Fulgor Prato Sesia, 32mo, e l’ASD Borgaretto 75, 40mo.Podio per due terzi piemontese nella categoria allieve con il secondo posto del CUS Torino davanti all’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari terza classificata. 14ma l’AtlAlba, 18ma la S.A.F.Atletica Piemonte, 23ma ASD Dragonero.11ma piazza per la S.A.F.Atletica Piemonte nella classifica juniores.

UOMINI. Non basta il quinto posto nella classifica del CdS del kenyano Sammy Kipngetich all’Atl. Saluzzo per bissare il podio delle donne. I cuneesi si devono così accontentare del 13mo posto. 21mo posto per il CUS Torino, 30mo per l’ASD Climb Runners, 44mo per l’Atl. Roata Chiusani.

Nella categoria juniores quinto posto per l’ASD Pod. Valle Varaita, trascinata dal quinto posto individuale di Elia Mattio. 11mo posto per Atl. Giò 22 Rivera.Quinto posto per il CUS Torino nella classifica allievi davanti all’Atl. Roata Chiusani, sesta classificata, e alla Bugella Sport, settima. 16mo posto per ASD Dragonero, 20mo per il Team Atl. Mercurio Novara.