A Maurizio Verona sindaco di Stazzema, il Premio Bella Ciao 2021 per la legge antifascista

A Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, il Premio Bella Ciao 2021, per aver promosso l’iniziativa di legge popolare antifascista. La consegna, da parte dell’associazione omonima di Saluzzo avverrà in diretta online per il rispetto delle norme anticontagio Covid, mercoledì 17 marzo alle 21, sulla pagina facebook del Cinema Teatro Magda Olivero.

La proposta di legge contro la propaganda nazista e fascista “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” è stata lanciata dal sindaco Verona nell’ottobre 2020 ed ha avuto una adesione enorme in tutta Italia, con una fortissima eco sui social e la firma di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

"La frazione Sant’Anna del comune di Stazzema, dove è stato perpetrato dai nazisti un barbaro e disumano ecidio che costò la vita a 560 civili, tra i quali 130 bambini, è assurta a luogo simbolo della barbarie nazifascista – ricorda il presidente dell’associazione culturale saluzzese "Bella Ciao" Roberto Pignatta.

E come si legge nella motivazione del Premio l’iniziativa di Maurizio Verona “ha avuto il merito di mobilitare moltissime persone che si sono recate a firmare la proposta di legge, testimoniando sui social, il proprio gesto di “resistenza”. Fra queste persone, molti i giovani. L’esaltazione del fascismo e del nazismo non è cosa del passato, ma è assolutamente attuale e tanto più pericolosa quanto più si diffonde nella rete e nei social, veicolando messaggi razzisti e violenti, di disprezzo nei confronti delle donne, dell’omosessualità, delle minoranze etniche, dei migranti, di chi opera nel campo della solidarietà, mettendo in pericolo la tenuta democratica del paese. Quindi, la proposta di legge che prevede sanzioni a carico di coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget, assume un valore politico, etico e culturale di altissimo profilo, e riafferma la necessità di presidiare la democrazia con fermezza e fedeltà alla Costituzione nata dalla Resistenza”.

La raccolta delle firme, che ha avuto un grandissimo successo, tanto da essere ormai raggiunto il quorum per la presentazione della proposta di legge in parlamento, continuerà fino al 31 marzo 2021.

Chi volesse testimoniare con la propria sottoscrizione l’appoggio all’iniziativa del Sindaco di Stazzema può recarsi negli uffici comunali.

Appena sarà possibile, una delegazione dell’associazione Bella Ciao si recherà a Stazzema per consegnare personalmente al sindaco la targa del premio.

"Pur consapevole che la modalità della consegna online non è ottimale e non può sostituire l’emozione dell’incontro personale - conclude il presidente - l’associazione ha ritenuto di non lasciare trascorrere un altro anno senza assegnare il premio, ormai diventato un appuntamento di rilievo nel panorama culturale cittadino".

Nel corso degli anni il premio è stato assegnato, fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo, Francesco Guccini, Yo Yo mundi, Giuliano Montaldo, Assemblea Teatro, Giovanni De Luna, ai genitori di Giulio Regeni, Ezio Mauro e, lo scorso anno, a Maurizio Landini.