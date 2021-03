Alla Crusà Neira al via le vaccinazioni. Guerra: “Puntiamo a farne un centro vaccinale tout court per la popolazione” (FOTO e VIDEO)

Oggi, lunedì 15 marzo, è stato aperto il punto vaccinale di Savigliano che andrà ad alleggerire la pressione sull’ospedale SS Annunziata e consentirà di velocizzare le somministrazioni tra sanitari, insegnanti, militari e popolazione.

Allestito alla Crusà Neira, si compone di quattro postazioni che potranno passare fino a 12 persone ciascuna all’ora e che, novità rispetto agli ambulatori ospedalieri, saranno attive per 12 ore al giorno.

“A pieno regime, all’interno potranno passare un centinaio di persone per ciascuna postazione. Andremo sulla base dell'entità dei vaccini che ci pervengono” conferma Anna Basso, direttore Dipsa - Direzione Professioni Sanitarie dell’Asl Cn1.

“Vogliamo uscire dagli ospedali e aprire un centro vaccinale tout court per la popolazione” commenta Giuseppe Guerra Commissario Emergenza Covid Asl Cn1. “Pensiamo con quest’opera a un avvicinamento alla popolazione e poi al fatto che possa essere visto come un centro di grande produzione e nel caso per i medici di famiglia che potranno utilizzarlo come luogo di vaccinazione al di fuori del loro studio”.

In questo primo giorno di attività, a ricevere la dose di vaccino sono stati gli operatori sanitari.

“Sono soddisfatto perché sin dall’inizio abbiamo messo a disposizioni le strutture comunali - aggiunge il sindaco Giulio Ambroggio - L'Asl ha deciso di farli qui alla Crusà Neira, oggi abbiamo fatto il sopralluogo con i consiglieri Rocco Ferraro e Pasquale Portolese per vedere che tutto sia iniziato al meglio”.