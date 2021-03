A Magliano Alpi la prima comunità energetica d'Italia

A Magliano Alpi è nata la prima comunità energetica d'Italia Energy City Hall.

Un progetto innovativo per l'ambiente, in cui l'amministrazione ha creduto molto e che porterà notevoli benefici al paese, anche dal punto di vista economico: infatti se da un lato l'Energy City Hall, realizzata con la normativa introdotta dal dal Milleproroghe 2019, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, allo stesso tempo si riducono i costi in bolletta perché l'energia utilizzata è autoprodotta.

"Una grande soddisfazione raggiungere questo obiettivo ed essere i primi" - spiega il sindaco, Marco Bailo - "L'idea è nata lo scorso anno alla fine del lockdown. Il nostro comune con il suo impianto fotovoltaico, da 20 Kwp, installato sul tetto del municipio condivide la propria energia pulita prodotta proponendosi come coordinatore della CER oltre che produttore e consumatore. Da dicembre l'associazione è stata ufficialmente riconosciuta e costituita. Ora ovviamente l'obiettivo è ampliarci e collaborare in questo senso anche con i comuni limitrofi come Carrà con cui stiamo già collaborando".

Il taglio del nastro è avvenuto lo scorso venerdì 12 marzo, in modalità streaming, in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare. Alla presentazione ufficiale della nuova comunità energetica hanno partecipato, oltre al sindaco, Sergio Olivero, direttore tecnico CER, Gianni Pietro Girotto, presidente della Commissione industria commercio turismo del Senato e gli amministratori delegati di Rse Spa, Maurizio Delfanti e di Gse Spa, Roberto Moneta, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, il consigliere regionale, Paolo Bongioanni e il sindaco di Carrù, Nicola Schellino.

Cos'è e come funziona una comunità energetica?

La comunità energetica è un'associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Nel 2021 il comune di Magliano Alpi il comune metterà a disposizione ulteriori 20 Kwp, grazie al nuovo impianto fotovoltaico che verrà installato sul tetto della palestra comunale grazie al contributo del D.L. 34/2019 "Decreto crescita".

La quota associativa stabilita è di 25 euro annui, chiunque abbia un impianto fotovoltaico, costruito dopo il 1° marzo 2020, collegato alla stessa cabina di trasformazione secondaria della zona di San Giuseppe, può entrare a fare parte della CER come produttore-consumatore, in assenza di impianto fotovoltaico chiunque può partecipare come semplice consumatore.

Il plauso per l'iniziativa è arrivata anche da Beppe Grillo, che dopo aver riportato la notizia sul suo blog, è intervenuto telefonicamente nel corso dell'inaugurazione.

Anche il ministro Fabiana Dadone, non avendo potuto partecipare alla cerimonia per impegni istituzionali, ha visitato il sito della comunità energetica maglianese nella giornata di sabato.

Intanto anche l'ex Premier, Giuseppe Conte, applaude l'iniziative con un post su Facebook: "È stata inaugurata a Magliano Alpi nel cuneese la prima comunità energetica d’Italia. Il modello della transizione energetica italiana deve ispirarsi a queste realtà, in cui le energie rinnovabili, l’efficientamento energetico attraverso l'autoconsumo migliorano la vita delle famiglie, dei cittadini e delle imprese. Nel piccolo comune piemontese un pannello fotovoltaico sull’edificio del Comune fornisce energia a biblioteche, scuole, palestre, alla bottega di un artigiano, a nuclei familiari. Lo sviluppo sostenibile non è la formula vuota utile per uno slogan, ma è la strada per migliorare concretamente le nostre vite riducendo l’inquinamento e generando crescita economica, sociale e culturale. Ambiente ed economia non sono in competizione, sono alleati: la lotta al cambiamento climatico può generare benefici economici per tutti. È la strada che abbiamo seguito con strumenti come il Superbonus e le comunità energetiche, che abbiamo delineato con il Recovery Fund. Ci vuole un impegno deciso e senza sosta affinché questi segnali non siano oasi nel deserto ma il seme di un nuovo presente".