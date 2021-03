Bra, 15 marzo 2021: le immagini del primo giorno di “zona rossa”

Strade semideserte, silenzio, sembra di essere tornati indietro di un anno a Bra. Invece siamo al 15 marzo 2021.

I negozi chiusi sono la cosa che più salta all’occhio: serrande giù, vetrine spente e inanimate, rendono bene l’idea di questa nuova normalità a cui non riusciamo ad abituarci.



In via Vittorio Emanuele II non c’è quasi nessuno, così come ai giardini di piazza Roma diventati un’area di transito; lo stesso panorama che si registra sulla Rocca e in via Cavour, dove il tradizionale appuntamento per l’aperitivo è praticamente scomparso.



Situazione identica anche negli altri angoli del centro: da via Marconi a via Principi di Piemonte, fino alla stazione, le categorie più presenti sono quelle dei "runner" e delle persone con in mano le buste della spesa o di chi porta a spasso il cane. Parcheggi semivuoti in piazza Carlo Alberto e nel piazzale delle scuole Maschili, completano lo scenario.

Insomma, nonostante la bella giornata e il clima tiepido, il messaggio della necessità di fare la propria parte e stare quanto più possibile a casa sembra essere stato ben recepito dai braidesi.



Ad oggi la situazione è questa con la zona rossa a inibire viaggi, incontri culturali, serate a ballare, giornate con i bimbi sulle giostre, cenette al ristorante che aumentano l’indice della “saudade” per l’elenco già infinito di rinunce causate dalla pandemia.



Il tutto dopo che Microsoft ha presentato Mesh, una piattaforma per sviluppare applicazioni che permetteranno incontri virtuali con la realtà mista. In pratica nel prossimo futuro nessuno di noi uscirà più di casa e viaggeremo sotto forma di ologrammi. Si scherza. Forse.