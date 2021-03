Bra investe sullo sport: progetto da 270mila euro per illuminare il campo 2 di Madonna dei Fiori

Con un ultimo passaggio in Giunta è stato approvato in via definitiva il progetto riguardante la posa delle torri faro necessario a illuminare il campo esterno 2 del complesso sportivo di Madonna dei Fiori.



"Abbiamo portato avanti l’opera avviata dall’ex assessore Massimo Borelli – spiega in proposito l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa –, che aveva lavorato per dotare l’impianto della nuova pista di atletica, consentendo di ampliare la fruizione dell’impianto ai praticanti di numerose specialità. Tramite un accordo col Bra Calcio, seguito dal collega Daniele Demaria, la stessa società sportiva ha messo a disposizione del Comune il progetto di questa nuova opera, che prevede un costo di 270mila euro. E con quest’ultimo via libera abbiamo dato mandato all’ufficio Lavori Pubblici del Municipio di procedere con la progettazione esecutiva e con la conseguente gara".



L’intervento verrà finanziato tramite l’accensione di un mutuo venticinquennale, ma lo stesso accordo con la società sportiva prevede che i ratei dello stesso vengano scomputati dal contributo annuale che il Comune riconosce annualmente al sodalizio calcistico.



"In questo modo il Comune otterrà l’obiettivo di realizzare un’opera di grande utilità per la città e i suoi tanti appassionati sportivi, senza però farsi carico di nuovi oneri", spiega in proposito l’assessore Messa, che guarda alla fine dell’anno quale obiettivo temporale entro il quale, sperabilmente, poter consegnare l’opera terminata, compatibilmente con le attività che in questi mesi impegneranno il terreno di gioco.