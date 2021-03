Bra rimuove le barriere architettoniche da due scuole cittadine

Il ritorno alla Dad nelle classi di mezza Italia non scoraggia gli investimenti sull’edilizia scolastica programmati dall’Amministrazione braidese. Due le misure che nei giorni scorsi la Giunta Fogliato ha approvato in questa direzione.



La prima è resa possibile dall’erogazione di un contributo statale da 130mila euro, assegnato al Comune per azioni mirate alla riqualificazione energetica e all’abbattimento delle barriere architettoniche sugli istituti di sua competenza.



"Tra gli interventi individuati come prioritari – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa – abbiamo deciso di investire sulla realizzazione di un ascensore montacarichi a servizio della Scuola 'Don Milani' dell’Oltreferrovia. Parliamo di un istituto che negli anni ha avuto una buona evoluzione nelle iscrizioni, ma presso il quale, al momento, gli allievi disabili non hanno purtroppo la possibilità di accedere ai piani superiori. La realizzazione di questo impianto è finalizzata proprio a superare questa limitazione strutturale".



Un secondo intervento è quello che l’Amministrazione ha invece previsto per la Scuola Media "Dalla Chiesa", dove in passato era stato creato un secondo accesso pedonale sul retro del complesso. Un ingresso nato per agevolare l’accesso in autonomia da parte degli studenti, e che si è rivelato particolarmente utile in questi mesi di emergenza sanitaria, per diversificare i percorsi di entrata e uscita dalla scuola. "Per renderlo accessibile a tutti – spiega ancora Messa – abbiamo previsto di sistemarne il fondo, ancora provvisorio e inghiaiato, con la realizzazione di un camminamento piastrellato, e di realizzare una seconda rampa di accesso al piano terra rialzato, garantendo così un’entrata più comoda anche alla palestra. In questo caso l’impegno economico a carico del Comune sarà decisamente più contenuto, circa 15mila euro".