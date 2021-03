Cuneo supera Alba per numero di contagi: i due centri sopra quota 360

Un incremento prossimo al 50% in una settimana. E’ questa la progressione con la quale Alba ha visto crescere il proprio numero di positivi negli ultimi sette giorni.

A dirlo è come sempre la piattaforma della Regione, che con l’aggiornamento pubblicato nella serata di ieri (domenica 14 marzo) attribuisce alla capitale delle Langhe un totale di 360 residenti "attualmente positivi" contro i 241 di una settimana fa (+49%).



Un numero che la città delle cento torri non aveva toccato certamente nella prima, ma nemmeno durante la seconda ondata dello scorso novembre, quando pure il numero dei tamponi effettuati era già cresciuto in modo importante. Magra consolazione, il fatto che Cuneo l’abbia ora superata in numeri assoluti, visto che il capoluogo provinciale annovera ora 366 casi, contro i 219 di sette giorni fa (+67%).



Dietro, guardando ai centri più grandi, troviamo Bra e Boves, entrambe con 207 casi (ne avevano, rispettivamente, 150 e 128, per un incremento del 38% per la prima e del 61% per la seconda), poi Mondovì con 154 (erano 126), Savigliano con 151 (da 84), Fossano con 142 (da 97) e Saluzzo con 82 (da 66).



Passando al solo territorio di Langhe e Roero, dietro ai due comuni principali troviamo ora Canale con 58 (domenica scorsa ne contava 30), Cherasco con 51 (42), Sommariva del Bosco con 43 (da 48), Guarene con 35 (28), Diano d’Alba con 34 (20), Neive con 34 (19), La Morra con 33 (18), Pocapaglia con 30 (14), Dogliani con 28 (da 33) e Montà con 27.