Fossano: nuova passerella ferroviaria per il borgo san Bernardo, la vecchia verrà demolita

Dopo il posizionamento della passerella di via Torino, ora stanno per cominciare i lavori che porteranno alla costruzione di una nuova passerella ferroviaria per il borgo San Bernardo. I lavori verranno effettuati di notte, quando i treni non circolano, e vedranno prima la demolizione della vecchia struttura malandata e poi la costruzione della nuova.



Il nuovo sovrapassaggio ferroviario permetterà ai pedoni di raggiungere via san Bernardo da via Domenico Oreglia e viceversa. Novità di questa struttura è l’istallazione di due ascensori, su ambo i lati, che permetteranno ai cittadini con disabilità di oltrepassare i binari. La data di consegna dei lavori è prevista per il 23 marzo e la spesa per la realizzazione della nuova passerella, è di circa 950mila euro.



In questi giorni si sta ultimando anche il “piano strade” che vedrà, con la partenza dei lavori, modifiche alla viabilità su via Nazaro Sauro che, probabilmente, diventerà a senso unico in direzione Lidl e nuovi parapetti sul ponte di via Domenico Oreglia.