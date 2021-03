Gli Alpini di Villanova Mondovì a sostegno del Santuario di Santa Lucia

Gli Alpini di Villanova Mondovì ancora una volta a sostegno del territorio.

Per due week-end le penne nere hanno contribuito alla manutenzione e alla pulizia delle aree verdi del Santuario di Santa Lucia che è oggetto di un importante progetto di rilancio culturale grazie a un comitato di volontari.

"Vogliamo ringraziare di vero cuore il Gruppo Alpini di Villanova Mondovì per la sensibilità e la solidarietà dimostrata - spiegano dal il comitato per il recupero e la valorizzazione di Santa Lucia - "E' stato anche grazie alla loro instancabile disponibilità e generosità che è stato possibile eseguire un’opera di manutenzione straordinaria nelle aree a verdi e alle pendici del Santuario che potrà presentarsi bene ai visitatori di quest’anno che attendiamo numerosi. E' sempre di grande consolazione riscontrare di non essere soli nella gestione del Santuario, e anche grazie a Voi e a tutti quelli che ci hanno aiutato, sapremo far fronte alle sfida del rilancio del Santuari con le risorse che sono dentro di noi."