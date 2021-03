"In via Vittorio Veneto a Borgo ci sono dei totem, non degli alberi": associazioni ambientaliste contestano l'intervento del Comune

Alcuni nostri soci residenti a Borgo San Dalmazzo ci hanno segnalato il pesante intervento di potatura degli alberi effettuato in via Vittorio Veneto davanti agli edifici scolastici. Purtroppo dalle foto inviate si deduce che non è stata una normale potatura, ma una capitozzatura, che rischia di creare seri problemi di sopravvivenza e di stabilità delle piante. C’è anche l’aspetto estetico da non sottovalutare.

Oggi in via Vittorio Veneto ci sono dei totem, non degli alberi!

E’ risaputo che la capitozzatura è molto dannosa per le piante, innanzitutto perché non riescono a rimarginare totalmente le ferite. A lungo andare possono deperire per stress vegetativo e sono più facilmente preda di malattie e carie del legno.

Poi, dicono gli esperti, la mancanza di fronde nelle calde estati di questi anni causa vere “scottature” dei tessuti con insorgenza di tumori e morte delle piante.

Con gli interventi, come quello effettuato in via Vittorio Veneto, si pensa di dilazionare nel tempo le potature, risparmiando. E’ esattamente l’opposto: le piante per sopperire alle carenze nutrizionali per la mancanza di foglie e difendersi dai raggi solari produrranno tanti germogli, che cresceranno in fretta, sottili e delicati, mal distribuiti, costringendo a nuove potature se si vorrà evitare una crescita eccessiva e soprattutto pericolosa.

Infine, vorremmo anche ricordare che quelle piante, per quanto inserite in un viale cittadino molto trafficato, con ogni probabilità ospitavano nidi di uccelli o erano la dimora di qualche mammifero. In questo modo hanno perso la loro funzione fondamentale di elementi base degli ecosistemi.

Sottolineiamo infine che non sono stati rispettati i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020), che richiedono esplicitamente che l’aggiudicatario debba evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica.

Purtroppo il danno ormai è stato arrecato. Ci auguriamo che non abbia più a succedere nei futuri interventi di potatura dei viali cittadini.





Bruno Piacenza – presidente Legambiente Cuneo

Domenico Sanino – presidente Pro Natura Cuneo

Silvio Galfrè – presidente Lipu Cuneo

Albino Gosmar – presidente Cuneo Birding

Alberto Collidà – presidente Italia Nostra Cuneo