Lavori di rifacimento dei vialetti del cimitero di Fossano, intervento da oltre 92mila euro

Stabilita la nuova manutenzione straordinaria al cimitero di Fossano. Con un intervento da più di 92mila euro, l’amministrazione provvederà al rifacimento dei viali del cimitero. Verrà dunque sostituita la ghiaia con autobloccanti, in una superficie di 1758 metri quadrati che verrà interamente risistemata, così da rendere più agevole l'accesso alle cappelle cimiteriale.



“L'attenzione di un'amministrazione per la città passa anche attraverso il rispetto dei defunti - commenta il primo cittadino Dario Tallone-. Abbiamo deciso di intervenire con un'opera di sistemazione della pavimentazione del Cimitero cittadino. La sostituzione della ghiaia con una pavimentazione in autobloccanti renderà più accessibile il cimitero alle persone con disabilità motorie”.