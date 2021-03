Cuneo, al via la costruzione del centro vaccini al Movicentro: "L'inizio della fine di questa maledetta pandemia"

Sono iniziati oggi (lunedì 15 marzo) nel parcheggio scoperto del Movicentro, come da programma, i lavori di realizzazione della tendostruttura destinata alla vaccinazione di massa dei residenti del territorio di Cuneo.

Una struttura di 375 metri quadri dal costo - sostenuto in larga parte dal Comune e, in seconda battuta, da alcuni privati - di 80 mila euro, e che ospiterà sei linee vaccinali con l'obiettivo di arrivare a immunizzare 700 persone al giorno.

In occasione dell'inizio dei lavori l'amministrazione di Cuneo ha informato i cittadini dei quartieri Cuneo Centro e Cuneo Nuova - i più toccati dall'operazione di allestimento e dalle suo conseguenze dirette e indirette - con un volantino; nella serata di venerdì 12 marzo, poi, le commissioni I^ e V^ hanno ricevuto un aggiornamento sullo stato dell'arte rispetto alla campagna vaccinale del distretto sud-ovest dell'ASL Cn1.

"Siamo soddisfatti di questa iniziativa, figlia di un lavoro di squadra importante tra tutti i coinvolti nella campagna vaccinale: un progetto importante che rappresenta, finalmente, l'inizio della fine di questa maledetta pandemia" ha sottolineato il sindaco Federico Borgna, incontrato direttamente nel cantiere.

"Il luogo scelto è strategico, siamo praticamente dentro il pronto soccorso e questo, oltre a garantire un servizio comodo e accessibile, garantisce anche la massima sicurezza in caso di reazioni allergiche gravi - ha concluso il primo cittadino - . Tra qui, caserma Vian e Borgo San Dalmazzo, arriviamo a una potenza di fuoco di 1.000-1.500 vaccini al giorno, non appena saranno disponibili in massa".

I lavori di realizzazione della struttura dovrebbero terminare entro la giornata di giovedì 18 marzo.