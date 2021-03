Coronavirus, a Peveragno i positivi sono 45: "Stiamo vivendo l'aumento dei contagi con una settimana di ritardo"

Anche Peveragno si è svegliato oggi (lunedì 15 marzo), di nuovo, in "zona rossa". Ma i vicini comuni di Boves e Borgo San Dalmazzo hanno anticipato il cambio di colore e le conseguenti strette di un paio di giorni, in conseguenza di una situazione contagi molto grave: anche nel paese delle fragole, seppur con una settimana circa di ritardo, si sta vivendo un serio aumento dei Covid-positivi, che sono arrivati a toccare quota 45.

"A rendere meno prevedibile l’andamento dei contagi, emerge con evidenza che questa volta il contagio corre molto fra i giovanissimi, cosa non successa con le due ondate precedenti. Invitiamo pertanto tutta la popolazione alla massima prudenza, questi sono giorni cruciali per cercare di contenere il contagio nel nostro territorio - ha scritto l'amministrazione comunale con un post su Facebook, nella giornata di sabato 13 marzo - . Purtroppo le scuole sono state chiuse, e da lunedì chiuderanno persino i nidi e i micronidi. Chiediamo alle famiglie di fare uno sforzo di responsabilità, evitando il più possibile ogni tipo di contatto con persone al di fuori del nucleo famigliare. Questo significa chiedere anche ai nostri ragazzi di non andare a giocare a casa degli amici, e di non ritrovarsi per qualche innocente partita di pallone o di basket o per qualche chiacchierata di gruppo".