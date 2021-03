Vaccini ober 70: riparte la piattaforma delle pre adesioni

Ripartita la piattaforma online per le prenotazioni dei vaccini over 70.

Da oggi, lunedì 15 marzo, infatti partono le pre adesioni di chi ha un’età compresa tra 70 e 79 anni (tutti i nati nel 1951 compresi) che potrà esprimere la volontà di ricevere la vaccinazione anti covid sul portale www.ilpiemontetivaccina.it

Questa mattina tuttavia la piattaforma online era in "stand by", ora è ripartita

Sempre a partire da oggi partono anche le pre adesioni delle categorie vulnerabili.

Una volta eseguita, la richiesta viene inviata in modo automatico al medico di famiglia, che si deve accordare poi con l’assistito per fissare la data della vaccinazione ed eseguirla con il vaccino AstraZeneca nel suo ambulatorio, oppure in un ambulatorio di medicina di gruppo o in uno messo a disposizione dall’azienda sanitaria del territorio.