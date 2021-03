Zona rossa in Piemonte: ecco le nuove regole in vigore da oggi 15 marzo

Da oggi mezza Italia è in zona rossa. Undici fra regioni e province autonome: tra loro c'è il Piemonte.

Nei giorni dal 3 al 5 aprile, sarà rosso tutto il Paese, tranne la Sardegna, che resta bianca. Nessuna regione sarà gialla.

E' la seconda Pasqua praticamente in lockdown. L'unica deroga nei giorni festivi sarà la possibilità di effettuare uno spostamento all’interno della regione, una sola volta al giorno, per raggiungere l'abitazione di amici o parenti. Come a Natale, ci si potrà spostare in due, più gli eventuali figli minori di 14 anni.

I contagi corrono. Mentre è in atto la corsa a vaccinare la popolazione, il nuovo decreto legge prevede nuove regole in vigore fino al 6 aprile. Ecco quali

RESTA IL COPRIFUOCO

Resta il coprifuoco tra le 22 e le 5, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. La regola vale ovunque, a prescindere dal colore della regione.

AUTOCERTIFICAZIONE

Per qualsiasi spostamento, in qualsiasi fascia oraria, è necessario, in caso di controlli, compilare L'AUTODICHIRAZIONE.

L'invito è a stare a casa: ci si sposta per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti normative