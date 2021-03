Cascina completamente distrutta dalle fiamme a Chiusa Pesio

Completamente distrutta da un incendio una cascina a Chiusa Pesio in regione Gambarello.

Le fiamme hanno invaso la struttura questa notte. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo è ancora in corso dalle 2 di questa mattina.

Sul posto oltre alla prima partenza della centrale con auto botte e autoscale anche i volontari di Morozzo.

Non si registrano feriti coinvolti, la famiglia che vi abitava infatti non è rimasta ferita così come i cani che sono stati salvati dai pompieri.

Ingenti i danni, sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri e tecnici comunali.