Come la pandemia in corso sta cambiando il valore dei Bitcoin

"La domanda è inarrestabile", ha affermato Edward Moya, analista di mercato senior con sede a New York presso la società di trading di valuta Oanda Corp. "Quello che stiamo iniziando a vedere è Wall Street, Main Street stanno davvero abbracciando il mondo delle criptovalute. abbiamo giorni di vendite significative, la domanda è ancora forte ed è globale ".

Moya ha detto che gli argomenti a favore di un'alternativa alla valuta emessa dal governo non sono cambiati molto, ma le condizioni critiche sono cambiate nell'ultimo anno, rendendo quel caso più persuasivo.

La svalutazione delle monete fisiche

Le banche centrali di tutto il mondo hanno pompato trilioni di dollari nelle loro economie per aiutarle a sopravvivere a blocchi paralizzanti e varie restrizioni intese a controllare la diffusione del COVID-19.

Una delle principali preoccupazioni di tutto questo stimolo è che minaccia di "svalutare o svalutare" le valute nazionali, ha detto Gavin Brown, docente senior e professore associato di tecnologia finanziaria presso l'Università di Liverpool. "Il potere d'acquisto è minore perché, semplicemente, ce n'è di più e quindi vale meno".

Bitcoin, d'altra parte, "non è controllato da una banca centrale; non ha alcun domicilio; non ha alcuna struttura di governance formale come ci si aspetterebbe da una società o da uno stato nazionale", ha detto Brown.

"Invece, l'offerta di bitcoin è controllata da codice matematico e codice di computer, il che significa che il lato dell'offerta di bitcoin è sempre noto. Non sarà mai più di 21 milioni".

La liquidità era già in calo da anni, mentre la pandemia ha accelerato la domanda di pagamenti digitali rapidi e convenienti, hanno affermato in un recente rapporto gli analisti della banca di investimento J.P. Morgan.

E l'aumento della domanda di BTC

"La pandemia ha aumentato la domanda di servizi digitali e anche di valute" alternative ", poiché molteplici cicli di stimolo, politica monetaria accomodante e risparmi in eccesso hanno incrementato l'offerta di moneta, portando a flussi record in entrata nei veicoli di investimento in bitcoin".

Un altro cambiamento importante è che ora è disponibile l'infrastruttura di archiviazione critica necessaria per contenere grandi somme di bitcoin per gli investitori istituzionali. Tesla ha rivelato all'inizio di febbraio di aver acquistato $ 1,5 miliardi in bitcoin, qualcosa che "sarebbe stato quasi impossibile solo un paio di anni fa a causa della mancanza di controlli istituzionali e infrastrutture in gioco", ha detto Brown.

Non solo è più facile per alcune grandi istituzioni investire, ha detto l'accademico, è anche più pubblicamente accettabile, completamente diverso dall'impennata del 2017.

Alcune menti brillanti della finanza non acquistano tutto l'entusiasmo. Stephen Poloz, l'ex governatore della Bank of Canada, ha affermato in un'intervista che il bitcoin è più un gioco di investimento speculativo che una valuta.

"Anche i professionisti che si occupano di bitcoin usano spesso la parola 'scommessa' piuttosto che 'investire', il che suggerisce nella nostra mente che è sufficientemente volatile; è davvero vicino al gioco d'azzardo rispetto all'investimento effettivo, poiché l'asset in sé non ha valore intrinseco ", ha affermato Poloz, consulente speciale dello studio legale Osler, Hoskin & Harcourt.

Poloz ha affermato che la Borsa di Toronto ha compiuto passi importanti in questa direzione elencando due fondi scambiati in borsa bitcoin. Significa che gli investitori possono investire denaro in bitcoin sotto un sistema di controlli regolamentato che garantisce che tali investimenti siano supportati dalle monete.

Dobson, il trader di token crittografici, ha affermato che i fondi scambiati in borsa e altri sviluppi, come l'incursione di PayPal nel bitcoin, rappresentano l'antitesi del motivo per cui le criptovalute esistono in primo luogo.

"Il punto centrale della criptovaluta è che è valuta digitale peer-to-peer e decentralizzata; è immutabile, non censurabile ed è tua, puramente tua", ha detto.

Dobson stima che le banche gestiscano solo il 10 o il 20 per cento delle sue finanze e lui gestisce il resto nelle reti crittografiche.

"I dollari non fanno più dollari", ha detto, il che significa che può ottenere rendimenti più elevati trattenendo le criptovalute rispetto alle valute nazionali, "quindi tengo praticamente tutto ciò che posso con i dollari. Faccio tutto quanto in mio potere per assicurarmi l'importo di dollari canadesi che ho in mano è il più piccolo importo con cui riesco a farla franca ".

Come si può leggere pure in Bitcoin, l'allarme di Bill Gates: "Consuma troppo, è dannoso per l'ambiente" (forbes.it), Poloz sostiene che il bitcoin non può sostituire le valute nazionali in parte perché impiega molto più tempo per elaborare le transazioni. Se, ad esempio, qualcuno usasse bitcoin per comprare una tazza di caffè, la bevanda sarebbe probabilmente fredda nel momento in cui il pagamento fosse stato cancellato. Mentre la tecnologia potrebbe teoricamente migliorare per rendere i pagamenti più veloci, ha affermato che non c'è alcun valore fondamentale dietro le monete, lasciando il prezzo vulnerabile a oscillazioni selvagge.