Una domanda che in tanti potrebbero porsi, e con “tanti” ci riferiamo ai possessori di caldaie in tutta Italia, e particolarmente all’interno della nostra capitale, è proprio il periodo dell’anno in cui è più consigliato operare un intervento di manutenzione ordinaria. Se anche tu sei tra le persone che si domandano quando fare assistenza caldaie Ariston a Roma cercheremo di rispondere in questo articolo in maniera piuttosto esauriente.

Al momento dell’istallazione della caldaia, che dal 2015 in genere è una caldaia a condensazione a causa delle normative internazionali a riguardo, ti verrà fatta la prima accensione, che è un collaudo in seguito al quale partirà il servizio di garanzia della tua caldaia Ariston. Il tecnico della caldaia che ha eseguito l’installazione compilerò per la prima volta il libretto della caldaia a condensazione che non solo contiene tutte le istruzioni per utilizzarla al meglio, ma anche le informazioni sugli interventi che sono stati effettuati sopra il tuo dispositivo di riscaldamento. E, aggiungerà quando sarà bene effettuare un richiamo.

Solitamente, le date indicative quando la caldaia è nuova sono di circa un controllo ogni due anni. Ma, per le persone più scrupolose, è possibile anche effettuare una pulizia della caldaia ogni volta che sta per cominciare la stagione invernale. Va bene l’inizio dell’autunno, soprattutto a Roma dove il freddo comincia ad arrivare un po’ più tardi rispetto al Nord Italia.

Questo perché la pulizia della caldaia la metterà in condizione di funzionare bene e a pieno regime tutto l’inverno.

Farsi dare i giusti consigli e le giuste dritte dai tecnici dell’Ariston

Come dicevamo nella prima parte è molto utile avere una sorta di calendario degli interventi di manutenzione. Chiaramente tutte le famiglie che hanno una caldaia devono sapere quando fare assistenza caldaie Ariston Roma. Ma quando già abbiamo una caldaia da molti anni i numeri degli incontri di manutenzione dovrebbero aumentare. Chiaramente se vogliamo che la nostra caldaia ci duri anni e anni. Inoltre se abbiamo ormai da anni una buona e consolidata relazione con i tecnici dell’Ariston anche loro ci daranno tutti i suggerimenti che ci servono su come programmare questi lavori di manutenzione.

Naturalmente nessuna caldaia nemmeno la più potente nemmeno la più stabile potrà durare per sempre. Però possiamo fare del nostro meglio insieme ai tecnici caldaisti dell’Ariston per farla durare il più possibile, soprattutto fargli avere delle performance sempre all’altezza delle nostre esigenze.

Tra l’altro più incontri di manutenzione facciamo, meglio teniamo la nostra caldaia migliori performance avrà come già dicevamo e soprattutto meno combustile consumerà.

Quindi bisogna evitare di fare come quelle persone che fanno pochi incontri di manutenzione per risparmiare dei soldi, poi giustamente la loro caldaia non funziona più bene come prima consuma molto di più e i soldi che hanno risparmiato li hanno comunque sprecati perché pagheranno delle bollette molto salate.

Chi ha una caldaia da molti anni un po di esperienza ce l’ha e grazie ai consigli dei tecnici dell’Ariston di sicuro non farà un errore del genere.