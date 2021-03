Software per telemarketing: guida alla scelta

La gestione di un call center può rivelarsi molto più complessa di quello che potrebbe sembrare se non ci si dota di un software completo, che possa fornire tutti gli strumenti per monitorare la produttività dei dipendenti ma anche archiviare dati, registrazioni e via dicendo. In particolare, se l’attività principale è quella del telemarketing un programma di qualità si rivela indispensabile ed è importante dunque sceglierlo con attenzione. Oggigiorno i software disponibili sul mercato sono molteplici, ma non tutti si possono definire davvero completi. Ecco dunque alcuni consigli per scegliere quello giusto, che sia in grado di fornire un valido aiuto a supporto di questa attività.

Software telemarketing: funzionalità utilizzato

Quando si è alle prese con la scelta di un software telemarketing , occorre prestare attenzione alle caratteristiche che è in grado di offrire e verificare così che sia realmente completo ed utile per la propria attività. Vediamo quali sono le funzionalità più utili da ricercare in un software.

Dialer predittivo

Il dialer predittivo è un compositore telefonico che attinge al database di contatti e connette gli operatori solo ai numeri che danno risposta positiva. Grazie all’algoritmo a risoluzione elevata, è possibile dunque raggiungere un’altissima rata di risposte riducendo al minimo le chiamate perse. Ciò è fondamentale, in quanto consente agli operatori di ottimizzare il tempo e le risorse.

Rimozione delle segreterie telefoniche

I migliori software per call center e telemarketing sono dotati di moduli AMD in grado di ridurre al minimo le chiamate con segreteria telefonica e anche questo è importante, in quanto consente di ottimizzare il lavoro degli operatori.

Integrazione barra telefonica web

Nella scelta del software è importante verificare anche che la telefonia sia integrata all’interno del browser, in modo da rendere ogni operazione più semplice ed immediata. In caso contrario infatti si rischiano perdite di tempo per la configurazione e l’installazione di un sistema telefonico fisso o di un software separato.

Facilità di importazione ed esportazione dati

Quando si utilizza un software per call center, un grande problema che può presentarsi è quello di non poter gestire manualmente alcuni aspetti. Conviene dunque verificare che il programma scelto offra la possibilità di esportare dati o importarli da altri programmi, ma anche creare nuovi utenti o prodotti manualmente.

Registrazione delle telefonate

Un buon software per call center deve registrare le telefonate in modo da poter tenere traccia di tutte le informazioni trasmesse ma anche monitorare l’operato dei dipendenti. Al giorno d’oggi non si può pensare di gestire un’attività di telemarketing senza un software in grado di registrare le conversazioni.

Statistiche e grafici in tempo reale

Importantissime sono anche le statistiche ed i grafici, che i migliori software per call center ormai effettuano in automatico ed in tempo reale. Strumenti decisamente utili per verificare l’andamento del servizio e valutare come migliorare l’attività.

Conformità GDPR

Non dimentichiamo infine che al giorno d’oggi per evitare spiacevoli inconvenienti è fondamentale scegliere un software che abbia un modulo con le impostazioni necessarie per il trattamento dei dati, in conformità con il recente GDPR.