Tanti contenuti, partecipazione e interesse al webinar dei bonus edilizi

Grande partecipazione e tanti contenuti nel Webinar che si è svolto sabato mattina sul tema dei Super/Eco/Sismabonus, organizzato dalle Associazioni Insieme e AISPA.

Il dibattito è stato condotto da Marcello Cavallo, Presidente di Insieme, introdotto da Lucio Riba di AISPA. Alberto Fissore, geometra libero professionista, ha esposto in modo sintetico ed esaustivo la normativa e i principali fattori tecnico-edilizi, evidenziando il problema dell’interpretazione della dottrina, tuttora in corso, i tempi stretti e l’importanza del lavoro a livello comunale, per l’accertamento delle regolarità ed eventuali sanatorie.

Gli avvocati Piero e Alessandra Golinelli hanno analizzato l’aspetto legale dello “stato legittimo” di un edificio, ovvero come esso risulti dai progetti comunali per l’asseverazione a procedere con gli interventi o eventualmente sanarli.

Luca Crosetto, Presidente di Confartigianato Cuneo, ha illustrato la loro iniziativa che consiste nella creazione di gruppi territoriali composti da artigiani associati che insieme rappresentano un “pacchetto completo”, volto a coprire tutte le attività richieste sul tema, a cui un cittadino, impresa o professionista può rivolgersi.

Sul lato amministrativo è intervenuto il Sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, che ha manifestato la sua preoccupazione sulla gestione delle pratiche comunali, per le quali gli uffici tecnici si stanno già congestionando, evidenziando alcuni elementi: la chiarezza della normativa non ancora del tutto definita, l’omogeneità di comportamenti e interpretazioni dei diversi enti regolatori, non sempre presente, aggiunta alla complessità dei regolamenti comunali e dei piani regolatori che i comuni stessi, nel passato, hanno creato.

L’ultimo aspetto che, ora più che mai, si fa sentire è la scarsa digitalizzazione degli archivi pubblici: a questo occorre sopperire laddove possibile, con tempi purtroppo troppo stringenti.

Infine il Direttore della Cassa di Risparmio di Savigliano, Emanuele Regis, parlando dell’acquisto dei crediti fiscali, ha fatto presente che gli istituti bancari si appoggiano a consulenti esterni, garanzia anche per i cittadini che vedono asseverare ulteriormente il loro progetto. Inoltre gli “slogan” che un anno fa venivano diffusi sulla materia, ora si stanno scontrando con la realtà molto variegata, fatta di processi complessi, per cui l’entusiasmo iniziale, che aveva portato molti privati e aziende a interessarsi e informarsi, ora si è molto placato. Il sistema bancario tuttavia continua a essere a disposizione per un supporto sul piano economico-finanziario.

Agli interventi è seguito un interessante e vivace dibattito che ha visto partecipare tra gli altri Michele Pianetta, vice Presidente di Insieme e di A.N.C.I. Piemonte, che ha messo l’accento sulle difficoltà che incontrano i comuni, soprattutto quelli più piccoli, ad affrontare la mole di lavoro che deriva dalle attività legate ai bonus. "I comuni - ha precisato Pianetta - sono comunque a disposizione dei cittadini per “agevolare” l’accesso ai benefici previsti dalla legge".

"Siamo molto soddisfatti del successo del Webinar e come si è articolato" affermano all’unisono Cavallo e Riba "Relatori competenti, che ringraziamo, argomentazioni interessati che, per certi versi, non erano ancora stati approfonditi in altre sedi, inoltre ha preso piede il dibattito e confronto con il pubblico, che ha dimostrato interesse anche attraverso la partecipazione numerosa e su Facebook.

A tal proposito, la registrazione è disponibile sulla pagina InsiemeAssociazione e sul sito www.associazioneinsieme.info."