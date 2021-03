Dal 1 aprile, a Savigliano, cesserà l’attività il dottor Antonio Argena

Dal 1 aprile prossimo (ultimo giorno lavorativo 31 marzo) cesserà la propria attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale il dott. Antonio Argena, di Savigliano.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta di un nuovo medico di medicina generale con diverse modalità.

In questo periodo di Emergenza pandemica, per evitare di creare assembramenti, si può effettuare la scelta telefonando agli sportelli di Scelta e Revoca e seguire le istruzioni impartite dalle impiegate, oppure trasmettere via e-mail la richiesta unitamente ad un documento di identità ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito: prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it; prenotazionicassa.savigliano@aslcn1.it.

E’ possibile, per gli assistiti maggiorenni, utilizzare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico); oppure recarsi presso gli sportelli Distrettuali muniti dei seguenti documenti: tessera TEAM, documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito Internet dell’ASL CN1.

Sedi e orari degli sportelli distrettuali sono i seguenti:

Sportello di Fossano: via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172 699246

Sportello di Savigliano: presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172719155-0172719481-0172719482

Sportello di Racconigi: via Ospedale 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13,15 alle ore 16,00 tel. 01728217704





Si rammenta l’utilizzo, nel caso di scelta presso i predetti sportelli, di apposita mascherina e il mantenimento della distanza sociale, così come da normativa ministeriale.