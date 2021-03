Vaccini Covid over 70: in Piemonte oltre 23mila adesioni in due ore

Sono state oltre 23mila, in due ore, le pre-adesioni degli over 70 registrate sul portale ilPiemontetivaccina. Da questa mattina alle 8.40 - chi ha un'età compresa tra i 70 ed i 79 anni- ha potuto registrare sul sito i propri dati personali.

La richiesta per la vaccinazione contro il Covid arriverà in automatico al medico di famiglia, che si accorderà con l’assistito per fissare la data della somministrazione ed eseguirla con il vaccino AstraZeneca nel suo ambulatorio, oppure in uno spazio dell’Asl del territorio.

Sono 480.000 i piemontesi della fascia 70-79 anni, 17.000 dei quali già vaccinati perché ospiti di una Rsa.

Sempre da oggi i medici di famiglia iniziano a caricare le adesioni alla vaccinazione per le 13 tipologie di estremamente vulnerabili individuate dal piano nazionale.