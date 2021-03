Hockey femminile: seconda vittoria in campionato per la Lorenzoni, 2-0 al Cus Pisa

Sul campo di casa la Lorenzoni ha incontrato il Cus Pisa e ha ottenuto con il risultato di 2-0 la seconda vittoria nel campionato che per la situazione Covid è partito solamente a febbraio.

Dopo la vittoriosa trasferta a Cagliari vs il Ferrini la squadra braidese ha dovuto subire una prima sosta a causa della quarantena cui è stata costretta per un paio di positività al virus al suo interno.

Motivo valido questo per giustificare una prova non proprio esaltante per quel che riguarda il gioco, ma utile grazie alle reti dell'italo argentina Rosario Sofia Buyo nella seconda frazione ed al rigore trasformato da Luciana Galimberti in chiusura.

A sostituire in panchina per la gara Gualtiero Berrino (in quarantena) al suo esordio Valentina Quaranta, forte ex giocatrice della Lorenzoni, già C.T della nazionale della Tanzania dove ha operato per un progetto umanitario per lungo periodo. Il suo rientro in Italia e presso il suo club non è l unica novità della stagione che vede molto variata la rosa. In porta la forte nazionale ucraina Alina Fadieieva che anche ieri si è prodotta in un paio di interventi fondamentali nei confronti di un Pisa ordinato e combattivo. Altri innesti il terzino di fascia Lucero Suaya che con la connazionale italo-argentina Camila Ubeda ha operato sulla fascia destra. A centrocampo la Galimberti a sostituire Francesca Fabro per la quale si spera in un rientro rapido dopo la quarantena. Va da sé che ci sia ancora tanto da fare per amalgamare la formazione del presidente Calonico in cui punti fermi come quelli di Carletti, Micheli, Di Blasi, Anania, Oberto e Savenko hanno permesso la rotazione delle giovani Pajtesa, Mileto, Piccolo e Bassi.

Domenica 21 marzo, sempre sul campo di casa l'incontro vs il Libertas S. Saba di Roma alle ore 15.