Sul Tg1 Rai le immagini delle squadre monregalesi per raccontare la solidarietà del mondo del volley alle donne vittima di violenza psicologica

Non saranno di certo sfuggite all'attenzione dei monregalesi alcune immagini che oggi, all'ora di pranzo, Tg1 della Rai. Tra gli ultimi servizi in onda, infatti, si è parlato di violenza sulle donne e di solidarietà del mondo dello sport, in particolare di quello della pallavolo.

Dopo il caso sollevato da Lara Lugli (ex pumina), la giocatrice di volley che a causa della gravidanza ha visto interrompere il suo rapporto di lavoro con la propria società di appartenenza, si è discusso molto sulla violenza psicologica sulle donne, dei pochi strumenti di tutele e di quanta strada si debba ancora percorrere in un paese civile come il nostro per il riconoscimento di qualcosa che rappresenta più di un semplice diritto.

Le capitane della Lpm Bam Mondovì e del Cbf Macerata si sono presentate in campo con un pallone sotto la pancia, per un chiaro gesto di solidarietà nei confronti di Lara Lugli e di tutte quelle donne che come lei sono spesso costrette a scegliere tra lavoro e gravidanza. Non sono stati da meno i maschietti. Anzi! Tutti i giocatori della serie A2 ieri sono scesi sul terreno di gioco con un bellissimo "pancione".

Anche in questo caso la Rai ha scelto le immagini di una squadra monregalese per raccontare l'iniziativa: il Vbc Synergy Mondovì, che nel tardo pomeriggio di ieri ha affrontato al PalaManera la Libertas Brianza Cantù. Insomma, un bel gesto che rappresenta un chiaro messaggio di solidarietà verso le donne per una vittoria morale e di civiltà!