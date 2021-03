Sci alpino: incognita meteo a Lenzerheide, a rischio le gare veloci in programma per mercoledì

Dopo la cancellazione delle prime due prove delle discese avvenuta già nel pomeriggio di domenica a causa della nevicata in corso a Lenzerheide, che il meteo prevede che possa continuare anche domani, si fa incerto il destino delle due gare veloci in programma per mercoledì.

Come è noto, alle Finali di Coppa del mondo non si possono effettuare cambi di programma, quindi o domani si riuscirà a mandare in scena le due prove, oppure non si potranno disputare le discese di mercoledì.

Questa sera, durante la riunione dei capitani, saranno comunicate eventuali decisioni da parte della giuria Fis.