"Grazie per il magnifico regalo": vinti 500mila euro al Caffè Roma di Boves

Un lunedì diverso per Alessandro e Gabriele Aime, fratelli titolari del Caffè Roma in piazza Italia a Boves. Arrivati nel locale, hanno trovato, sotto la porta, la fotocopia di un tagliando di un Gratta & Vinci da 5 euro, con la scritta "Grazie per il magnifico regalo. Un vostro cliente".

Il tagliando vale infatti 500.000 euro. La vincita più alta mai realizzata nel loro locale.

I due fratelli inizialmente hanno pensato ad uno scherzo ma poi, fatte le dovute verifiche, hanno confermato la sostanziosa vincita del loro sconosciuto cliente.

Ovviamente la notizia ha fatto il giro del paese e arriva in un lunedì di lockdown, con la cittadina alle prese con un altissimo numero di contagi, tanto che la zona rossa, qui, è scattata già sabato sera alle 19.