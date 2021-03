I Controvento Nomadi Tribute band cantano e le “cantano” al Caffè Letterario di Bra

Se sentite ancora “Ho difeso il mio amore” nelle vostre vene e nelle vostre ugole, se al primo che intona “Io vagabondo” muovete le mani e la testa come se foste di fronte al palco, allora c’è una notizia per voi.

Il 2021 sarà nel segno della rinascita musicale e di una band in particolare, quella dei Controvento Nomadi Tribute Band, che per restare vicini ai fan e poter regalare loro esperienze simili a quelle live, che tanto ci mancano, stanno lavorando ad un nuovo progetto discografico.

Proprio così, dopo tanti mesi di stop forzato per ovvie ragioni, i Controvento tornano in scena giovedì 18 marzo, alle 21 in punto, sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”. Ci saranno le voci dei musicisti, ma anche quelle dello staff, tutti con una voglia pazzesca di tornare sul palco per un concerto in mezzo all’entusiasmo del popolo nomade, che nessuna zona rossa può restringere.