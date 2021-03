Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo avanti con coach Pistola

La Bosca S.Bernardo Cuneo apre la settimana che porta al debutto nei Playoff Scudetto, previsto sabato 20 al PalaBarton di Perugia (ore 17, diretta www.lvftv.com), con un annuncio importante: Andrea Pistola sarà l’allenatore della formazione biancorossa anche nella stagione 2021/2022; confermato anche il vice allenatore Domenico Petruzzelli. Prosegue dunque il sodalizio tra la società di via Bassignano e l’allenatore marchigiano, arrivato a Cuneo nel gennaio del 2018.

Dopo un’annata assai complicata nella quale il tandem Pistola-Petruzzelli ha centrato il settimo posto in regular season, miglior risultato di sempre nella giovane storia di Cuneo Granda Volley in Serie A1, la dirigenza cuneese ha dunque deciso di seguire la linea della continuità, individuando nella guida tecnica il primo tassello da cui partire nella costruzione del roster per la stagione 2021/2022.

Per coach Pistola, ormai cuneese d’adozione come recitava anche lo striscione dedicatogli dai Crazy Cats biancorossi in occasione del cinquantesimo compleanno, la conferma è un attestato della bontà del lavoro in palestra che ha portato anche in questo campionato a valorizzare al massimo l’organico a disposizione. Come nella stagione 2018/2019, la prima nel massimo campionato, l’ufficialità del rinnovo arriva a campionato in corso e vuole essere un segnale forte e carico di promesse per la Città di Cuneo.

La società biancorossa, ormai vicina alla definizione di gran parte della rosa per il prossimo campionato, è più determinata che mai a continuare la scalata verso il vertice e a regalare emozioni e soddisfazioni ai tifosi cuneesi che anche in questa stagione, nonostante la lontananza forzata dai palazzetti, hanno dimostrato la loro passione.

LE PAROLE DI GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO CUNEO GRANDA VOLLEY «Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli sono stati due elementi di continuità negli ultimi quattro anni, ed è bello poterli confermare e proseguire il percorso intrapreso in Serie A2. La scorsa primavera abbiamo confezionato una squadra con un rischio calcolato che ha pagato e che ci sta dando tante soddisfazioni. Siamo felici che Andrea e Domenico abbiano accettato la nostra proposta e carichi per costruire insieme anche la squadra per la prossima stagione, che ci auguriamo ancora migliore sotto tutti i punti di vista».

LE PAROLE DI ANDREA PISTOLA, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «C’è molta soddisfazione per un percorso che continua ormai da diversi anni in cui la fiducia si rinnova costantemente, segno di stima reciproca. Penso che questa annata così difficile, in cui abbiamo vissuto insieme momenti complicati e momenti molto belli, abbia rinsaldato ulteriormente il nostro legame. È un piacere continuare a lavorare in questo ambiente portando avanti il nostro progetto. Con questo rinnovo Cuneo diventa la piazza in cui ho allenato più a lungo: obiettivamente ci si affeziona all’ambiente e alle persone con cui condividi quotidianamente questo lavoro e quindi apprezzo molto le dimostrazioni di affetto dei tifosi, che ricambio. Ci siamo conquistati con tanta determinazione l’opportunità di disputare i Playoff Scudetto, e penso che tutte le ragazze avranno voglia di ben figurare e di fare il massimo nelle ultime settimane della stagione. L’avversario è temibile, lo sappiamo, ma nel corso del campionato siamo riusciti a lottare alla pari un po’ con tutti e quindi il nostro obiettivo sarà giocarci le nostre chances al massimo anche nei playoff».

QUI L'INTERVISTA COMPLETA A COACH PISTOLA (VIDEO)