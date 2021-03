"Tre milioni di contagi e più di 100mila morti. Sei milioni di vaccinati e una decina di eventi. I numeri parlano!" [VIDEO]

Un'opinione che si basa su numeri e sulla letteratura scientifica, oltre che sull'esperienza personale di medico e primario del reparto di Medicina d'Urgenza del Santa Croce di Cuneo, quella del dottor Giuseppe Lauria, da sempre convinto che ci sia una sola strada per uscire dalla pandemia: la vaccinazione di massa.

"Condivido quello che ha detto Figliuolo. Se avanzano dosi, bisogna vaccinare chi passa per strada. Anzi, bisognerebbe avere un'app in cui ci si prenota, inserendo tutti i propri dati, per venire chiamati anche all'ultimo momento", continua.

Nessun dubbio, da parte sua, sulla sicurezza dei vaccini. E a dirlo sono i numeri fin qui disponibili. "Tre milioni di contagi e più di 100mila morti. Sei milioni di vaccinati e quanto? Meno di una decina di eventi avversi. I numeri parlano!"