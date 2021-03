A Monforte l'ultimo saluto a Rita Roggero, per anni maestra del paese

Numerose le testimonianze di cordoglio giunte in questi giorni alla famiglia per la scomparsa di Rita Roggero in Manzone, 67 anni, insegnante in pensione, morta sabato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo per l'aggravarsi male col quale si stava battendo.



Originaria della vicina La Morra, a Monforte d’Alba Rita Roggero aveva cresciuto la sua bella e grande famiglia, insieme alle generazioni di allievi che oggi ne ricordano con affetto la figura di maestra elementare, per lunghi anni impegnata nelle scuole del paese.



A piangerla, insieme a sette nipoti, sono il marito Giovanni, il figlio Mauro – che col padre conduce una conosciuta azienda vinicola in frazione Castelletto –, le figlie Mirella col marito Simone e Patrizia, che col marito Micheal vive in Kenya, dove si era recata anni fa come missionaria laica. Con loro la sorella Amelia e i fratelli Simone e Aldo.



I funerali sono in programma presso la parrocchia della Beata Vergine della Neve in Monforte d’Alba alle ore 15 di giovedì 18 marzo, mentre alle ore 20.30 di domani, mercoledì, ci si riunirà in suo ricordo per la recita di un rosario di preghiera presso la stessa parrocchia.

Per volere della famiglia non fiori, ma eventuali offerte al Centro Missionario Albese per Marsabit, in Kenya.