A Stroppo cantieri e progetti, dal nuovo parco all'efficientamento energetico di tutto il comune

Ricco l’elenco delle opere realizzate, in corso di realizzazione e in fase di progettazione per gli anni 2020 - 2021 nel comune di Stroppo, piccolo Comune in valle Maira di 99 abitanti.

Gli interventi sono possibili grazie al contributo dello Stato, della Regione Piemonte e del Comune stesso, che ha lavorato per ottenere i fondi e per preparare e presentare i progetti.

Quali sono le opere in corso o in cantiere?

Il nuovo parco giochi bimbi in località Fornace nei pressi dell’“APE MAIRA” con un contributo della fondazione CRC di euro 10.000 oltre a euro 5.000 a carico del Comune.

Ancora, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione con sostituzione integrale in tutte le frazioni del Comune delle vecchie lanterne ad incandescenza, oltre 100 punti luce sostituiti con nuovi corpi illuminanti e lampade a Led. La previsione di spesa complessiva è di circa 72'000 euro a fronte di un risparmio del consumo stimato in oltre 7'000 euro annui. (fondi statali)

Ritocco dell’immagine con miglioramento estetico funzionale della piazza A. Riberi del capoluogo Paschero: importo lavori 81,600 (fondi statali) incarico di progettazione affidato ad un giovane professionista geometra Lorenzo Ghio.

Progettazione definitiva esecutiva per la messa in sicurezza con il rifacimento della copertura dell’antico mulino denominato “mulino di Piri” recentemente acquisito al patrimonio del Comune grazie alla generosità dei proprietari famiglia Laugero/Olivero che lo hanno donato gratuitamente. Contestualmente viene sviluppata l’idea di un suo utilizzo a destinazione non museale, ma con l’ipotesi di un riutilizzo a scopo ludico, didattico, dimostrativo. Importo lavori 60'000 euro di fondi statali con incarico di progettazione ad un giovane professionista arch. Andrea Einaudi.

Ampliamento della struttura denominata “Ape Maira” costruita dal Comune negli anni 2000 al fine di consentire un migliore utilizzo di tutta l’area circostante. Il progetto dovrà prevedere e realizzare una sala ristorante, una cucina ed adeguati locali di servizio, mantenendo chiaramente in essere la struttura esistente destinata a negozio di generi di prima necessità. Importo lavori previsto euro 150'000 fondi comunali incarico di progettazione da affidare.

Rifacimento con sostituzione del generatore di calore, ormai obsoleto, della centrale termica dell’edificio della scuola media e dell’annesso Convitto Alpino Valle Maira importo di spesa circa euro 25.000. In carico in corso di affidamento.

Rimangono da destinare circa 50'000 di cui fondi regionali legge 18/84 euro 22,500 e fondi comunali euro 22,550 per la sistemazione ed il miglioramento di infrastrutture stradali.

Lavori di segnaletica orizzontale e fornitura di segnaletica verticale per euro 3'000.

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per gli anni 2020, 2021, 2022 in corso di definizione il bando per la presentazione delle domande da parte delle attività con unità operativa operante in Stroppo in fase di studio con la collaborazione degli esercenti. In totale euro 33.000 circa (fondi statali).