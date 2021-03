Al via l'allestimento del centro vaccinale a Palazzo Bertello di Borgo (FOTO E VIDEO)

Il sindaco Beretta con gli assessori Bernardi e Bodino dentro Palazzo Bertello dove è in corso l'allestimento del centro di vaccinazione territoriale

Sei postazioni per la vaccinazione nei locali Expo1 di Palazzo Bertello. Sono iniziati i lavori di allestimento del centro di vaccinazione territoriale a Borgo San Dalmazzo.

La struttura comunale è stata data in comodato d'uso gratuito all'Asl CN1 fino al 31 ottobre, con possibilità di proroga in caso di necessità.

I tecnici Asl hanno posizionato i pannelli divisori e i tavoli. Ci sarà un'area di accoglienza e triage con controllo della temperatura corporea, le postazioni per la vaccinazione, una zona di attesa pre e post inoculazione, oltre ai servizi igienici per il personale e per la popolazione.

L'avvio è previsto per lunedì 22 marzo. Si vaccinerà 7 giorni su 7 (tranne il giovedì mattina per via del mercato) con orario presunto dalle 8 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20. L'inoculazione dei vaccini sarà coordinata dall'Asl con la collaborazione di protezione civile e croce rossa che allestirà anche un’unità mobile di rianimazione.

Il centro coprirà il territorio di Borgo e vallate, oltre ai comuni di Boves, Caraglio e Peveragno.

Il sindaco Gian Paolo Beretta: “Fin da subito ci siamo resi disponibili per dare accesso a questa struttura che è comoda e in centro. Stiamo collaborando con l'Asl per venire incontro a questa necessità che si augura potrà finire presto”.

Ricordiamo che Borgo San Dalmazzo, insieme a Boves, è stato dichiarato zona rossa sabato sera, 24 ore prima della Regione Piemonte. Attualmente i contagi in paese sono 126 (secondo i dati regionali aggiornati alle 18:30 di lunedì 15 marzo).

“Ci stiamo organizzando con forze di polizia locale e carabinieri per potenziare i controlli – conclude il primo cittadino -. Ma sta al buon senso e all'intelligenza delle persone rispettare le regole per uscire presto da questa situazione tutti insieme”.