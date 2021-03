Cuneo: attiva da oggi la colonnina di ricarica per auto elettriche in piazza Torino

Da oggi è operativa la colonnina elettrica installata a Cuneo, in Piazza Torino: fa parte della rete di colonnine per la ricarica interoperabili, interconnesse tra loro e installate sui territori dei Comuni che si sono aggiudicati il bando Mobilità Elettrica Sostenibile, promosso dalla Fondazione CRC.

L’iniziativa ha messo a disposizione 400 mila euro e − grazie alla collaborazione del Comune di Cuneo, che ha fatto da stazione appaltante unica della gara, e all’assistenza tecnica garantita dall’Environment Park, partner tecnico dell’iniziativa − ha permesso di assegnare ad un unico operatore il servizio di ricarica garantito dalla rete di colonnine attive in provincia di Cuneo. L’azienda genovese Duferco Energia gestirà la rete di ricarica per i prossimi 8 anni: sono già conclusi i lavori per le colonnine nei Comuni di Bra, Caraglio, Cavallermaggiore, Cherasco, Demonte, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bossolasco, Cuneo, Dronero, Savigliano, Vicoforte, Villanova Mondovì, Mondovì e Pradleves. Manca al momento solo l’attivazione della colonnina di Fossano per completare la rete.

La ricarica dalla colonnina di Piazza Torino sarà gratuita fino alla fine del mese di aprile. Per informazioni relative alle modalità di utilizzo delle colonnine e le tariffe del servizio di ricarica è possibile fare riferimento al sito https://dufercoenergia.com/ e o alla D-Mobility App di Duferco Energia.

Grazie al bando Mobilità Elettrica Sostenibile è stato inoltre possibile l’installazione di 2 altre colonnine (Comune di Saluzzo e Unione della Langa del Barolo) e l’acquisto di 17 autovetture elettriche, da parte di Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Cuneo, già da tempo operative e presentate pubblicamente a Cuneo a maggio 2019.

“L’attivazione a Cuneo di una colonnina di ricarica per automobili elettriche, finanziata dal bando Mobilità Elettrica Sostenibile, segna un ulteriore passo in avanti nella direzione della sostenibilità ambientale. Con i bandi promossi in questi anni la Fondazione ha favorito la realizzazione di una capillare rete di ricarica, fino a poco tempo fa limitata alle sole aree metropolitane, a beneficio anche di turisti e residenti delle altre zone: un importante tassello per la realizzazione della sfida +Sostenibilità, individuata nel Piano Pluriennale 2021-24 per promuovere uno sviluppo sostenibile e green della nostra comunità provinciale” dichiara Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC.

“Grazie alla pianificazione di politiche energetiche locali, alla riqualificazione energetica di edifici e di impianti di illuminazione, alla creazione di comunità energetiche rinnovabili e alla transizione verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni oggi la provincia di Cuneo è, a livello nazionale, uno dei territori più avanzati per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per la lotta ai cambiamenti climatici fissata dall’Unione Europea”.