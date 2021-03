"Fare impresa in Polonia": seminario on-line gratuito promosso da Confindustria Cuneo e Unione Industriale di Torino

Confindustria Cuneo e Unione Industriale di Torino organizzano un webinar dal titolo “Fare impresa in Polonia”, dedicato in particolare ai comparti del food e della meccanica. Il seminario on-line offrirà l’occasione di conoscere meglio il “sistema Paese” della Polonia e le prospettive di sviluppo per le aziende italiane appartenenti ai due settori citati.

L’appuntamento è programmato per giovedì 18 marzo, alle 10.

Dopo i saluti istituzionali di Alberto Biraghi, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Cuneo, dell’Unione Industriale di Torino e di Simone Balzani dell’ambasciata italiana a Varsavia, a illustrare il “Sistema Paese Polonia e le prospettive di sviluppo per le aziende italiane” sarà Alessandro Saglio, direttore generale di Confindustria Polonia.

A relazionare su “Meccanica industriale e settori primari: principali player” provvederà Enrico Ciullo, partner & client manager di Bosetti Global Consulting.

Per portare una testimonianza imprenditoriale sul settore della meccanica è stato chiamato Marco Gambini, site director di Zannini Poland.

Antonino Mafodda, direttore di Ice Varsavia, dal suo osservatorio privilegiato potrà rispondere al dubbio se la pandemia frenerà la crescita dell’economia polacca con l’analisi dei principali dati macroeconomici e del commercio estero polacco. Lo stesso relatore proporrà, inoltre, un focus sulle prospettive del mercato polacco per i prodotti agroalimentari

Una sessione di domande da parte del pubblico, con le relative risposte, concluderà l’incontro on-line coordinato da Bianca Revello, responsabile del Servizio internazionalizzazione di Confindustria Cuneo, e da Paola Capello, responsabile dell’Ufficio estero dell’Unione Industriale di Torino.

Il webinar è gratuito ed è riservato alle imprese associate a Confindustria Cuneo o all’Unione Industriale di Torino.

Per le iscrizioni il form è on-line su https://www.ui.torino.it/notizia/84979/webinar-country-presentation-polonia-con-focus-su/iscrizione/