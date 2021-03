Il grazie di una nostra lettrice alla Neurochirurgia del Santa Croce di Cuneo: "Cure amorevoli e professionalità"

Gentile Direttore,

Scrivo questa lettera per ringraziare di vero cuore il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.

In un momento delicato per la mia mamma, abbiamo ricevuto cure amorevoli e professionalità. Un grazie in particolare ai medici, in particolare al dott. Michele D'Agruma, a capo sala, infermieri ed oss per aver mostrato umanità e disponibilità nonostante tutte le difficoltà dell'emergenza sanitaria.

Tutti sono stati sempre gentili quando chiamavo al telefono per avere notizie, anche quando non potevano rispondermi hanno trovato il modo di rassicurarmi inviando un messaggio con il tablet del reparto. Grazie per tutto quello che avete fatto per noi.

Grazie infinite,

a nome mio, della mia famiglie e di mia mamma, la signora Cecilia