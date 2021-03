“Il sogno più grande di Elva? Attrarre nuovi abitanti offrendo loro possibilità di lavoro”

A sei mesi di distanza dalle elezioni, il sindaco di Elva Giulio Rinaudo traccia un primo bilancio di amministrazione.

“Appena insediati ci siamo trovati in una situazione di estrema difficoltà per la mancanza di un’impiegata – spiega il primo cittadino -. Nei nostri piccoli comuni l’espletamento dei compiti burocratici è quasi uguale a quello dei comuni più grandi con la difficoltà di avere solo un’impiegata che deve sapere fare tutto, noi non avevamo neanche quella. Devo dire che poi siamo stati fortunati nel trovare la disponibilità di una giovane laureata che abita in valle e che ha dimostrato tanta voglia di imparare. Di pari passo abbiamo ottenuto la disponibilità a rimanere della Segretaria Comunale e del Ragioniere. A completamento di quanto sopra detto c’è poi la disponibilità piena a lavorare da parte di tutti i membri della Giunta e di tutti i consiglieri. Dunque in questo articolo chi scrive usa noi al posto di io non per pluralis maiestatis ma perché ogni scelta è discussa e condivisa da tutti gli amministratori”.

Una volta reso operativo l’ufficio è stato possibile concentrarsi sulle cose da fare. “Alcune volte sognando perché solo sognando si riescono a fare cose che altrimenti, con la sola ragione sembrerebbero impossibili”, dichiara il sindaco.

I progetti:“Abbiamo appaltato i lavori per l’ampliamento del parcheggio a Borgata Serre, progetto questo già iniziato dalla precedente amministrazione. Vicino al parcheggio vorremmo spostare l’area raccolta rifiuti. In avanzato stato progettuale è la riqualificazione della piazza dietro al municipio, dedicata a Frederic Mistral, con la continuazione della pavimentazione in pietra, l’inserimento di un wc, auto pulente e auto disinfettante. In futuro pensiamo di collocare una colonnina per la ricarica delle e bike e delle auto elettriche. Quest’ultima per dare la possibilità anche a chi vive a Elva di poter comprare un’auto elettrica oltre a dare un servizio a chi ci raggiunge con tali mezzi. A completamento di tali progetti il traffico e il parcheggio saranno limitati ai soli abitanti. Sono state appaltate un serie di isole ecologiche coperte. Stiamo cercando di individuare un’area idonea per l’atterraggio dell’elisoccorso anche notturno”.

Di questi giorni è la pubblicazione della prassi per la manifestazione di interesse e successiva gara in modo da poter aggiudicare la gestione del negozio e del museo “di pels” (dei raccoglitori di capelli) unito ad un locale da attrezzare auso commerciale. “Realizzare questo progetto è importantissimo – spiega Rinaudo -, in primis per gli elvesi poi per i turisti che vogliono comprare prodotti locali ricevere informazioni e, con il museo, conoscere la nostra particolare storia”.

Altro progetto, di cui è stata data continuità con l’appalto dei lavori, è la sistemazione del tratto di strada che va dal colle di Sampeyre al colle della Bicocca. “Questa è una strada molto frequentata sia dai pastori, che hanno le mandrie negli alpeggi, sia dai numerosissimi escursionisti. A completamento del progetto pensiamo, per diminuire il rischio di incrocio tra auto, di far percorrere la strada a senso unico alternato da realizzare a fasce orarie. Pensiamo di fare un piccolo capitolato di appalto per la regolare manutenzione ordinaria delle strade comunali. Per la manutenzione straordinaria dedicheremo una parte di appositi fondi”.

Inoltre l'amministrazione sta pensando di costruire dei parcheggi a partire dalle borgate che ne hanno più bisogno. “Le due fonti di reddito principali per gli elvesi sono legate all’agricoltura e al turismo. Per ciò che riguarda il settore agricolo seguiremo le loro necessità, mi riferisco alle necessità degli allevatori, ma pensiamo anche di fare della sperimentazione nel campo della coltivazione di erbe officinali, aromatiche e orticole. Abbiamo bisogno di tornare ad un’agricoltura che sia anche di coltivazione dei campi.

Settore turismo. “Tante sono le idee di sviluppo ma noi e gli operatori siamo stati duramente messi alla prova dalla pandemia che, di fatto, ci ha impedito di realizzare quasi tutte le iniziative in programma a cominciare dalla sagra in estate alle escursioni solo in pare fatte ecc. per finire con problemi ancora maggiori questo inverno. Avevamo una bellissima pista battuta che dal paese, con un anello portava fino al colle di Sampeyre, una pista per i bambini con il bob e altro volevamo ancora fare, ma il tutto è stato sfruttato a singhiozzo con il costante incubo del colore della regione. Siamo fiduciosi di poter far ripartire la macchina turismo, è essenziale per gli operatori. Le attrattive culturali e naturalistiche non ci mancano e non ci mancano le idee per farle conoscere”.

“Parlando di sogni quello più grande è la capacità di attrarre nuovi abitanti offrendo loro possibilità di lavoro. Per fare questo servono abitazioni, servizi e uno fra tutti strade. Siamo in tal senso fortemente penalizzati, un posto bellissimo con tante possibilità ma difficile da vivere nella quotidianità. A tale proposito siamo costantemente in contatto con l’amministrazione provinciale per far presente le nostre istanze in merito. Altro sogno nel cassetto è la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento a biomasse, questa legata ad una seria politica forestale che consentirebbe il rinnovo del bosco e anche il suo contenimento. Stiamo anche pensando ad una candidatura UNESCO come “Elva patrimonio culturale” per valorizzare il fatto che l’uomo nei secoli ha plasmato, con il suo lavoro, il territorio e ha creato bellezza, tale lavoro è ancora ben visibile, non è deturpato e merita di essere conservato e valorizzato. Mi pare che ci sia motivo di lavoro per tutti, a tutto tondo, come detto nel titolo tra cose fatte da fare e sogni però il gruppo di lavoro c’è e questo rappresenta un importante dato di fatto di fronte alla sfida di far vivere il nostro piccolo e, consentitemi, meraviglioso paese in cima al mondo”, conclude il sindaco.