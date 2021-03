Calcio: Busca, Luca Bosio lascia lo staff dirigenziale

Il Busca 1920 annuncia che Luca Bosio non farà più parte dello staff dirigenziale dei grigi a partire dalla stagione sportiva 2020/2021.

“A malincuore e per ragioni di carattere personale mi trovo a dover salutare una società e un progetto sportivo che mi hanno dato e a cui ho dato tanto in questi quattro anni. Lascio, però, con grande serenità, conscio di aver portato a compimento, insieme agli altri dirigenti che ringrazio, gli obiettivi che ci eravamo prefissati ormai quasi cinque anni fa quando prendemmo le redini della società” – sottolinea Luca Bosio.

“Ringraziamo Luca per quanto fatto per noi e per il calcio buschese in questi anni intensi e sportivamente ricchi di soddisfazioni – precisa il presidente Gabriele Rosso – Il nostro progetto, comunque, va avanti più forte che mai: la nostra Scuola Calcio è da poco entrata nel ristretto novero delle Elite a livello piemontese e a breve ci saranno molte altre novità, sempre all’insegna della crescita!”.

Divenuto presidente buschese nel giugno 2016, Bosio ha mantenuto l’incarico per tre stagioni, prima di assumere l’incarico di direttore generale dal maggio 2019.