Alba: al volante in stato di ebbrezza, ma la patente gliel’avevano già ritirata

I Carabinieri della Stazione di Diano d’Alba gli avevano ritirato la patente poche settimane fa, nel febbraio scorso, per guida in stato di ebbrezza, ma questa circostanza non ha fermato un 50enne residente in Langa, che nella mattinata di ieri, lunedì 15 marzo, è stato fermato da una pattuglia dei motociclisti della Polizia Municipale albese, nuovamente pizzicato al volante con un tasso alcolemico superiore al doppio dei 0,50 grammi/litro consentiti come limite massimo.



L’uomo è stato nuovamente deferito al Tribunale di Asti e sanzionato per la guida durante il periodo di sospensione della patente. Verosimilmente verrà ora raggiunto dalla revoca definitiva del documento, obbligandolo a riconseguirne uno nuovo come neopatentato, una volta trascorsi i termini di legge.



Un 25enne è stato invece protagonista di un analogo episodio verificatosi in città il giorno precedente, domenica 14 marzo. Il giovane aveva trascorso parte del pomeriggio in piazza Pertinace, per festeggiare l’ultimo giorno di libertà prima dell’ingresso del Piemonte in zona rossa. Mentre rincasava alla guida della sua auto è stato però fermato dalla Polizia Locale, che hanno accertato come guidasse con un tasso alcolemico di tre volte e mezzo superiore al limite. Nei suoi confronti sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente da uno a due anni e la confisca dell’automobile.