Alba, paura per un principio d’incendio in un alloggio di strada Rorine

E’ ancora in corso in questi minuti l’intervento col quale i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba hanno contenuto il principio d’incendio sviluppatosi in un alloggio al terzo piano di una palazzina al civico 21 di via Rorine, all’altezza dell’incrocio con via Fabio Filzi.



L’allarme è scattato poco dopo le ore 17 quando, per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate dalla cucina dell’appartamento.



Immediati i soccorsi prestati dai Vigili del Fuoco che, intervenuti con autopompa e autoscala, hanno presto scongiurato il possibile propagarsi delle fiamme.



Nessun ferito tra gli abitanti dell’alloggio, in casa al momento dell’incidente.