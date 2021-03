Condannata ad un anno la donna che aveva portato in Germania una 16enne di Cuneo

È stata condannata al Tribunale di Cuneo ad un anno di reclusione e dovrà risarcire le quattro parti civili. Si è chiuso con una sentenza di condanna in primo grado il procedimento penale a carico della 50enne Maria Luisa Rapisarda che il 4 agosto 2017 era "scappata" da Cuneo, prima in Sicilia poi in Germania, insieme ad una sedicenne. Il p.m. titolare delle indagini Alberto Braghin aveva stralciato l’ipotesi di violenza sessuale, mandando a giudizio la donna con le accuse di sottrazione consensuale di minore e sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

“Non me la portate via, vi prego": questa era stata la reazione della 50enne di fronte alle telecamere di “Chi l’ha visto?” quando avevano raggiunto Inning am Ammersee ritrovandola insieme alla minore.

La loro sarebbe stata una fuga d'amore, a sentire la Rapisarda, sorpresa in un appartamento dalla mamma della ragazzina, giunta con la giornalista della trasmissione. “Siamo una coppia” aveva dichiarato la donna.

In udienza stamane l’imputata non è comparsa e la ragazza, ad oggi maggiorenne, ha raccontato la sua verità. “Mi aveva convinta ad andare via con lei. Mi aveva detto che si sarebbe tolta la vita se non l’avessi fatto. Non sono mai riuscita a contattare i miei famigliari anche se volevo. Siamo state un mese in Sicilia e 10 giorni circa a Inning am Ammersee, in Germania. Dopo essere stata ritrovata e quando sono tonata a Cuneo, lei mi ha contattata sui social. Per un periodo ha smesso di mandarmi messaggi. Circa un mese fa mi ha scritto su facebook. Mi ha detto che mi augura il meglio perché ha visto che mi sono fidanzata".