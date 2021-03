“Inno delle Brigate Nere” alla pista di pattinaggio a Limone Piemonte: via al processo

"Apologia del fascismo", questo il reato per cui un 40enne, D.S. residente a Torino era stato denunciato dai carabinieri di Limone Piemonte e mandato a giudizio alla conclusione delle indagini preliminari, in tribunale a Cuneo. L’imputato, dipendente della pista di pattinaggio su ghiaccio della località sciistica, il 22 febbraio del 2019, avrebbe a mandato in filodiffusione alcuni canti fascisti. L’episodio era stato registrato in video da alcuni turisti che avevano riferito l'accaduto via Facebook.

Nei giorni scorsi sono stati ascoltati alcuni testimoni, fra cui l’inquirente che aveva svolto le indagini. “D.S. aveva sostenuto di aver riprodotto canzoni militari utilizzando YouTube dal cellulare. Dagli accertamenti è emerso che si trattasse di un inno delle Brigate Nere”. La messa in onda della canzone è avvenuta di sera. L’impianto era chiuso al pubblico.”

Il datore di lavoro dell’uomo, presente in udienza come testimone, ha riferito, oltre di non aver preso provvedimento nei confronti del suo dipendente, che quest’ultimo aveva una predilezione per le canzoni militari. Secondo i difensori dell’imputato, l’episodio portato all’attenzione del tribunale, sarebbe solo un fraintendimento in quanto non vi sarebbe stata alcuna volontà apologetica.

L’udienza è stata aggiornata per discussione.