6 cose romantiche da fare a Roma

"Roma Roma Roma

Core de 'sta città

Unico grande amore..."

Così canta Venditti, Roma è una città ricca di storia, cultura, energia, amore, colori, ti fa davvero innamorare. I posti romantici nella capitale sono davvero tantissimi.

Tra le cose da fare prima di morire ogni uomo dovrebbe fare almeno una di queste 6 cose a Roma per passare una serata eccitante e indimenticabile.

Quali sono i posti in cui andare?

In questo articolo abbiamo raccolto quelli che riteniamo essere i posti più romantici a Roma in cui ognuno dovrebbe andare almeno una volta, da single con una compagna di avventure oppure da fidanzato o sposato.

1. Passeggiare su Ponte Sisto

Ponte Sisto è sicuramente il ponte più romantico di Roma. Sono tantissime le coppie che ogni giorno vanno su questo ponte per dirigersi a Trastevere. Immagina di mangiare un dolcissimo maritozzo romano e allo stesso tempo stare mano nella mano con la tua partner, sarebbe davvero un momento sereno e piacevole. Potresti far venir fuori il tuo lato dolce e romantico che potrebbe piacere davvero molto alla tua compagna.

2. Un bacio a Villa Borghese

Il secondo posto per vivere una serata davvero romantica a Roma è sicuramente Villa Borghese. Potresti portare qui la tua donna e darle un bacio con passione, il vostro riflesso potrebbe apparire sullo specchio del fiume rendendo la scena sicuramente molto romantica. Villa Borghese infatti è uno piccolo spazio immerso nel verde difficile da trovare a Roma.

3. Lanciare una monetina nella Fontana di Trevi

Altra cosa da fare se si trascorre del tempo a Roma è sicuramente andare alla Fontana di Trevi. Questa è conosciuta anche come la fontana degli innamorati, è sicuramente bellissima da vedere e sono in molti a passare del tempo con la propria amata. Potresti lanciare una monetina con la tua partner nella fontana, voltandoti di spalle ad essa, poiché questo è un portafortuna. Chissà la tua storia d'amore non diventi un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

4. Andare al Colosseo durante le ore serali

Il Colosseo è l'anfiteatro più antico al mondo, al suo interno ci sono stati moltissimi eventi nel corso dei secoli, si può ancora percepire la storia di questo posto. Passeggiare di notte accanto a questo anfiteatro è un piacere per gli occhi, chissà che non possa essere proprio il luogo romantico in cui scatta un bacio e poi perché no, una bella nottata in compagnia della persona che piace così tanto. Il Colosseo illuminato con le luci durante le ore serali e notturne diventa un posto davvero unico da vedere.

5. Andare al Giardino degli Aranci

Se una persona vuole vedere il tramonto più bello di Roma, deve andare assolutamente al Giardino Degli Aranci. Qui infatti si può vedere parte della città e la visuale è davvero mozzafiato. Questo luogo è apparso anche nel film di Sorrentino "La Grande Bellezza". Qui c'è un grande prato verde e degli alberi d'aranci, magari potresti stenderti abbracciato con la tua compagna e rilassarti con lei. Il tramonto di Roma è davvero ricco di sfumature, dall'arancio al porpora, questo lo rende davvero unico, vederlo dalla giusta posizione può fare davvero la differenza.

6. Vedere almeno una volta il Pantheon

Da questa lista non poteva mancare di certo uno dei luoghi più famosi di Roma e a più forte impatto visivo: il Pantheon. Questa struttura si trova nel cuore di Roma ed è una delle più imponenti e suggestive. Il Pantheon è sicuramento una delle strutture antiche meglio custodite a Roma e anche nel mondo. Entrare al suo interno con la persona amata può rendere questa esperienza davvero suggestiva. Anche passare accanto durante le ore notturne può essere sicuramente qualcosa di molto bello.

Conclusioni

Roma è sicuramente una delle più belle città al mondo. Non è solo una capitale ricca di storia ma è anche di grandi dimensioni, proprio per queste ragioni è possibile trovare tantissimi luoghi che possono diventare indimenticabili per chi ci passa del tempo. Non ti resta che seguire i nostri consigli e recarti presso questi posti con la tua partner oppure con l'escort che decidi di frequentare.