Aiutare il prossimo con le donazioni: l’attività di VIDAS

Forse non tutti lo sanno ma esistono vari modi per aiutare il prossimo, anche attraverso una semplice donazione. Oggi in Italia le donazioni fatte alle Onlus sono completamente detraibili o deducibili dalle tasse, si tratta quindi di un modo semplice per aiutare gli altri, che permette anche di avere un diretto rimborso economico. Tra le varie associazioni operanti in Italia vogliamo oggi parlare di VIDAS, un’associazione che da 38 anni si occupa delle persone affette da patologia inguaribili, che siano esse adulte o che si tratti di bambini e adolescenti.

Casa Sollievo Bimbi

Casa Sollievo Bimbi è una residenza per i bambini malati e i loro familiari a Milano . Si tratta di una struttura gestita da una VIDAS, un’associazione che offre la propria competenza a titolo completamente gratuito a chi soggiorna all’interno dell’hospice. L’assistenza di VIDAS ai bambini e agli adolescenti malati inguaribili si sviluppa attraverso tre specifiche attività, la principale delle quali riguarda la fornitura di cure e terapie, anche in assenza dei genitori. In questo modo il bambino malato è seguito in modo accurato, mentre i suoi genitori possono dedicare il proprio tempo anche a fratelli e sorelle o ad altre attività. Inoltre, l’hospice si prefigge di aiutare i genitori di bambini affetti da patologie gravi nel passaggio dall’ospedale a casa, perché prendano confidenza con la nuova situazione di salute del proprio figlio. Nei casi in cui i bambini e gli adolescenti siano affetti da patologie inguaribili e siano giunti al termine della propria vita, consentono loro di trascorrere quest’ultimo periodo in un ambiente caldo e accogliente, insieme ai genitori.

Come aiutare Casa Sollievo Bimbi

Chiunque può aiutare VIDAS, Casa Sollievo Bimbi e le altre attività dell’associazione, anche direttamente online. È infatti possibile donare la somma desiderata, anche in modo ricorrente, utilizzando il sito della Onlus, che mette a disposizione un’apposita pagina dedicata alle donazioni. Chi lo desidera può devolvere anche fondi in memoria di una persona cara ormai scomparsa. Trattandosi di una Onlus si può devolvere a VIDAS il 5x1000, compilando gli appositi campi all’interno del Modello unico per la dichiarazione dei redditi. A tale scopo è necessario avere a disposizione il codice fiscale dell’associazione, disponibile sul sito VIDAS.

Un’associazione dedicata alle cure palliative

Lo scopo di VIDAS si riassume in modo semplice, utilizzando le parole di Giovanna Cavazzoni, la fondatrice. La mission è infatti quella di dare assistenza ai malati inguaribili, per garantire loro la migliore qualità di vita possibile, fino alla fine. Oltre a Casa Sollievo Bimbi, l’associazione offre un servizio di ricovero in degenza nell’ hospice per adulti, Casa VIDAS; si occupa inoltre di assistenza domiciliare, tramite una rete di volontari e diverse équipe di operatori sanitari, tra cui non solo medici e infermieri, ma anche logopedisti, fisioterapisti, psicologi e assistenti sociali. Diverse professionalità che operano in équipe in modo da supportare le persone in tutte le problematiche coinvolte nella gestione delle malattie inguaribili.